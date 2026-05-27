Todo lo que debes saber del PSG vs. Arsenal

Te presentamos todo lo que necesitas saber sobre la final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el París Saint-Germain (PSG) y el Arsenal, partido que se jugará este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.
Solo nueve equipos han completado una campaña invicta en la Liga de Campeones. El Arsenal está a un partido de convertirse en el próximo. Su rival es el París Saint-Germain, vigente campeón y el primer campeón en llegar a la final desde el Real Madrid en las temporadas 2016/17 y 2017/18.
La final del Puskás Aréna rememora la semifinal de la temporada pasada, cuando el equipo de Luis Enrique ganó ambos partidos para derrotar al Arsenal por un global de 3-1, camino a golear al Inter por 5-0 en la final y alzarse con el trofeo por primera vez. Sin embargo, en los cinco enfrentamientos entre ambos clubes en esta competición, esas siguen siendo las únicas victorias del París Saint-Germain, ya que el Arsenal ganó en la fase de liga la temporada pasada y los equipos empataron dos veces en la temporada 2016/17.
Su camino hacia Budapest se ha desarrollado con ritmos contrastantes. El Arsenal de Mikel Arteta ha cimentado su trayectoria en el control defensivo, manteniendo su portería a cero en nueve ocasiones y encajando tan solo cuatro goles en la fase de liga. Tras victorias destacadas sobre el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich y el Inter, le siguieron encuentros más ajustados en la fase eliminatoria contra el Leverkusen, el Sporting CP y de nuevo el Atlético de Madrid.
Panorama del PSG
Mientras tanto, el París Saint-Germain ha arrasado con un juego ofensivo sin límites. Sus 44 goles lo dejan a solo uno del récord histórico de goles en una sola temporada del Barcelona (1999/2000), con Khvicha Kvaratskhelia como figura clave de este impulso. Trabajador e impredecible, el georgiano ha contribuido con diez goles y seis asistencias a lo largo de la campaña; siete de esos tantos llegaron en las eliminatorias, donde se encuentra en su mejor momento.
Tras las contundentes victorias contra Atalanta, Leverkusen, Barcelona y Tottenham a principios de temporada, el París Saint-Germain subió el nivel en las eliminatorias, superando con facilidad al Chelsea y al Liverpool antes de una emocionante semifinal, un auténtico clásico moderno, contra el Bayern de Múnich.
El ascenso del Arsenal bajo la dirección de Arteta ha sido gradual pero significativo: cuartos de final en la temporada 2023/24, semifinales en la 2024/25 y ahora una primera final para el club desde la temporada 2005/06. Para el Arsenal, la victoria coronaría una campaña histórica y traería el trofeo al norte de Londres por primera vez, mientras que para el París Saint-Germain aseguraría su segunda corona europea, los consolidaría como el primer club francés en conseguir títulos consecutivos y afianzaría aún más el legado de Luis Enrique en el club.
*Información UEFA.