SIB alerta impacto económico por ley antilavado pendiente

La Superintendencia de Bancos (SIB) alertó sobre las posibles consecuencias económicas y financieras que enfrentaría Guatemala si es incluido en la lista de países de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
A través de un comunicado difundido este miércoles, 27 de mayo, la institución indicó que la no aprobación de la iniciativa de Ley 6593 incrementaría significativamente el riesgo de que Guatemala sea catalogada como una jurisdicción de alto riesgo financiero internacional.
Según la SIB, esta eventual medida podría traducirse en restricciones para realizar operaciones financieras internacionales, mayores costos en transacciones bancarias y comerciales, así como dificultades para acceder a servicios financieros en el extranjero.
Repercusiones a nivel general
La entidad explicó que las repercusiones no solo afectarían al sistema financiero, sino también a miles de hogares guatemaltecos, especialmente a quienes reciben remesas, realizan pagos internacionales o dependen de servicios y productos importados.
Asimismo, advirtió que empresas exportadoras e importadoras podrían enfrentar procesos más costosos y complejos debido a controles adicionales por parte de instituciones financieras internacionales, lo que podría impactar en los precios de bienes y servicios para la población.
La SIB recordó que en septiembre de 2016 Guatemala fue evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que recomendó actualizar el marco legal del país para fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Finalmente, la institución hizo un llamado al Congreso de la República a considerar los efectos económicos y financieros que podría generar la no aprobación de la iniciativa, subrayando la necesidad de preservar la confianza internacional y la estabilidad del sistema financiero nacional.