 SIB alerta impacto económico por ley antilavado pendiente
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SIB advierte efectos económicos y financieros por falta de aprobación de Ley Antilavado

La entidad señaló que la no aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero podría provocar restricciones financieras internacionales, aumento en costos de transacciones y afectaciones para hogares, empresas y el sistema económico del país.

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Foto: Archivo.
Superintendencia de Bancos / FOTO:

La Superintendencia de Bancos (SIB) alertó sobre las posibles consecuencias económicas y financieras que enfrentaría Guatemala si es incluido en la lista de países de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

A través de un comunicado difundido este miércoles, 27 de mayo, la institución indicó que la no aprobación de la iniciativa de Ley 6593 incrementaría significativamente el riesgo de que Guatemala sea catalogada como una jurisdicción de alto riesgo financiero internacional.

Según la SIB, esta eventual medida podría traducirse en restricciones para realizar operaciones financieras internacionales, mayores costos en transacciones bancarias y comerciales, así como dificultades para acceder a servicios financieros en el extranjero.

SIB: Fortalecer controles contra el lavado de dinero es una prioridad estratégica para Guatemala

La Superintendencia de Bancos (SIB) detalló los avances que se han tenido en la materia, las normativas vigentes y la importancia de que sea aprobada la iniciativa 6593, Ley Antilavado.

Repercusiones a nivel general

La entidad explicó que las repercusiones no solo afectarían al sistema financiero, sino también a miles de hogares guatemaltecos, especialmente a quienes reciben remesas, realizan pagos internacionales o dependen de servicios y productos importados.

Asimismo, advirtió que empresas exportadoras e importadoras podrían enfrentar procesos más costosos y complejos debido a controles adicionales por parte de instituciones financieras internacionales, lo que podría impactar en los precios de bienes y servicios para la población.

La SIB recordó que en septiembre de 2016 Guatemala fue evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que recomendó actualizar el marco legal del país para fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Finalmente, la institución hizo un llamado al Congreso de la República a considerar los efectos económicos y financieros que podría generar la no aprobación de la iniciativa, subrayando la necesidad de preservar la confianza internacional y la estabilidad del sistema financiero nacional.

Presidente del Congreso: “Estamos conscientes de que la ley tiene que pasar, sí o sí”

La posibilidad de que Guatemala sea excluida de inversión extranjera aumenta si no se aprueba la ley antilavado, advierte el presidente del Congreso, Luis Contreras.

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