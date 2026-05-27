 Amparo suspende devolución de finca vinculada a familia de Giammattei
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Amparo suspende devolución de finca vinculada a familia de Giammattei

Una Sala admitió un amparo promovido por el Ministerio Público.

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La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó amparo provisional al Ministerio Público (MP) y dejó en suspenso la devolución de la finca vinculada a la familia del expresidente Alejandro Giammattei, ubicada en Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

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