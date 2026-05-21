Juzgado levanta inmovilización de finca vinculada a familia de Giammattei

El Juzgado de Extinción de Dominio resolvió este jueves, 21 de mayo, levantar la inmovilización que pesaba sobre una Finca ubicada en el municipio de Santa María De Jesús, Sacatepéquez, vinculada a la familia del expresidente Alejandro Giammattei.
La decisión judicial deja sin efecto la medida que impedía realizar movimientos legales o administrativos sobre el inmueble, el cual había sido objeto de investigación dentro de procesos bajo la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
MP confirma investigaciones vinculadas con el gobierno de Giammattei
El Ministerio Público (MP) confirmó en noviembre pasado que se desarrollan investigaciones con relación a posibles irregularidades que se habrían dado en el marco del período de gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).
Ante preguntas de los periodistas sobre posibles casos que vinculen a personas de la anterior administración de gobierno, la entonces fiscal general Consuelo Porras expuso durante una conferencia de prensa que hay "bastantes". Agregó que se está investigando "absolutamente todo lo que el Ministerio Público tiene denuncia presentada".
En tanto, el fiscal regional Dimas Jiménez agregó en ese momento que hay algunas pesquisas en curso, pero por imperativo legal están bajo reserva, ya que así lo disponen el artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero y el artículo 314 del Código Procesal Penal.
"Son investigaciones que están realizando las fiscalías pertinentes. Están avanzando en esta investigación objetiva y no tengo mayores datos al respecto", añadió.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7