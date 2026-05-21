 Cristiano Ronaldo logra su primer título con el Al Nassr
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Cristiano Ronaldo logra lo que hasta ahora le era imposible en Arabia Saudí

Tuvieron que pasar más de tres años para que el futbolista portugués por fin lograra algo importante en la Liga Saudí.

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Cristiano Ronaldo logra anotar en el partido más importante para el Al Nassr
Cristiano Ronaldo logra anotar en el partido más importante para el Al Nassr / FOTO: @AlNassrFC

Tras varios intentos y tragos amargos, por fin llegó el primer título del futbolista portugués Cristiano Ronaldo en el futbol árabe. El Al Nassr derrotó cómodamente a Damac en la fecha 34 de la Liga Profesional Saudí de futbol, que puso fin a la temporada 2025-2026, y deja libre a los jugadores para que se incorporen a sus respectivas selecciones y puedan ser parte de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.  

Fue un cierre emotivo ya que en esta última fecha, el Al Nassr y el Al Hilal estaban en una lucha intensa por ganar la primera posición del campeonato para coronarse campeón este jueves 21 de mayo. El equipo de Cristiano Ronaldo llegó con 83 puntos y el Al Hilal con 81 unidades.

Al final, el Al Nassr derrotó 4-1 al Damac con goles de Sadio Mané (33), Kingsley coman (51) y Cristiano Ronaldo (62 y 80). Morlaye Sylla (57) había descontado para el conjunto que hoy fue visitante.

En su cuarta experiencia en la liga saudí, Cristiano Ronaldo terminó por levantar la copa, y lo hizo siendo el gran protagonista en la jornada final gracias a su doblete. Tras marcar los goles, y ya con el resultado que asegura el título, el técnico de Cristiano lo retiró del campo al minuto 85 para que fuese ovacionado por la afición del Al Nassr.

El título llega en un gran momento para el portugués, ya que se aproxima la Copa del Mundo de la FIFA, donde Cristiano Ronaldo llega como el gran líder del seleccionado luso. Además, sigue con el conteo regresivo para alcanzar los mil goles dentro de su carrera como futbolista. Tras el doblete de este jueves, ya solo le hacen falta 27.  

Cristiano Ronaldo: Un título de 15

❌ Liga Saudí 2022/23

❌ Liga Saudí 2023/24

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❌ Copa del Rey 2023/24

❌ Copa del Rey 2024/25

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❌ Supercopa Saudí 2022

❌ Supercopa Saudí 2023

❌ Supercopa Saudí 2024

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❌ Liga de Campeones de Asia 2023/24

❌ Liga de Campeones de Asia 2024/25

❌ Liga de Campeones de Asia Dos 2025/26

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Cristiano Ronaldo marcó doblete con el Al Nassr - @AlNassrFC

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