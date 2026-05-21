Menor fallece en accidente de tránsito en San Marcos

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 265, jurisdicción de la aldea Santa Rita, municipio de Malacatán, San Marcos, dejando como saldo una persona herida y un menor de edad fallecido.
Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales fueron notificados acerca de un fuerte percance vial que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato trasladaron unidades para poder brindar atención prehospitalaria a las posibles víctimas.
Los socorristas atendieron a una persona que presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional de Malacatán para recibir atención médica. Mientras tanto, en el lugar del accidente quedó fallecido un menor de edad.
Los cuerpos de socorro notificaron a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas del hecho.