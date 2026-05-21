Captan asalto a mano armada en negocio de la zona 3

Un video de una cámara de seguridad registró el momento exacto en que dos sujetos armados asaltan a un grupo de personas en un negocio ubicado en la avenida del Cementerio y 23 calle de la zona 3 de la ciudad de Guatemala.
En las imágenes se observa cómo los atacantes ingresan caminando al área donde varias personas se encontraban reunidas en lo que parece ser un punto utilizado para servicios mecánicos en la vía pública. Segundos después, uno de los hombres —vestido con playera roja, gorra y lentes— regresa sobre sus pasos, saca un arma de fuego y encañona a las víctimas.
Mientras el sujeto armado mantiene la amenaza, su cómplice, un hombre delgado vestido de negro, aprovecha la situación para despojar a los presentes de sus teléfonos celulares. Todo ocurre en cuestión de segundos, sin que las víctimas puedan reaccionar.
Tras concretar el robo, ambos delincuentes se retiran caminando del lugar con aparente calma, alejándose entre los comercios del sector.
El hecho ocurrió el pasado miércoles 13 de mayo en este punto de la zona 3, según se observa en el registro de seguridad.
Exigen captura de los asaltantes
El video ha sido difundido en redes sociales con el objetivo de identificar a los responsables, mientras vecinos del sector expresan preocupación por los constantes hechos de inseguridad en el área.
Hasta el momento, la Policía Nacional Civil no ha reportado capturas relacionadas con el hecho. Asimismo, se desconoce si las víctimas se han presentado ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente.