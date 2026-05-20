Kingdom Come Deliverance trabajan juego El Señor de los Anillos

Los rumores finalmente se hicieron realidad. El estudio checo Warhorse Studios confirmó oficialmente que trabaja en un nuevo videojuego basado en el universo de El Señor de los Anillos, uno de los mundos de fantasía más populares e influyentes de todos los tiempos.
La noticia fue anunciada por la propia compañía durante una actualización sobre sus futuros proyectos, donde también revelaron que desarrollan una nueva aventura relacionada con la franquicia Kingdom Come: Deliverance.
Aunque todavía no existen imágenes oficiales ni detalles profundos sobre el proyecto, el estudio adelantó que se tratará de un RPG de mundo abierto ambientado en la Tierra Media.
Un RPG en la Tierra Media
Según la información compartida por Warhorse Studios, el nuevo videojuego buscará ofrecer una experiencia inmersiva dentro del universo creado por J. R. R. Tolkien.
Hasta ahora no se ha revelado en qué época de la historia se desarrollará el juego ni si incluirá personajes icónicos conocidos por los fanáticos de la saga, como Aragorn, Gandalf, Legolas o Frodo.
Sin embargo, el anuncio ya generó enorme expectativa debido al prestigio que el estudio ganó con Kingdom Come: Deliverance, un RPG medieval reconocido por su realismo, narrativa profunda y gran atención al detalle histórico.
Muchos jugadores consideran que Warhorse Studios podría aportar una visión más seria, madura y detallada al universo de la Tierra Media.
¿Quiénes son los creadores de Kingdom Come?
Warhorse Studios es una desarrolladora de videojuegos fundada en República Checa y conocida mundialmente gracias a Kingdom Come: Deliverance, lanzado originalmente en 2018.
El juego sorprendió a la industria por apostar por una experiencia medieval realista, sin elementos fantásticos, enfocándose en combate estratégico, decisiones narrativas y exploración detallada.
Su éxito convirtió al estudio en uno de los nombres más respetados dentro del género RPG, especialmente entre los seguidores de títulos narrativos y de mundo abierto.
Actualmente, Warhorse Studios trabaja también en nuevos proyectos relacionados con la franquicia Kingdom Come, aunque no confirmó si se tratará oficialmente de Kingdom Come: Deliverance 3, una precuela o un spin-off.
El regreso de El Señor de los Anillos a los videojuegos
En los últimos años, el universo de El Señor de los Anillos ha retomado fuerza en el mundo gamer gracias al interés renovado por las franquicias de fantasía épica.
La saga inspirada en las obras de Tolkien ha dado origen a numerosos videojuegos a lo largo de las décadas, incluyendo títulos como:
· Middle-earth: Shadow of Mordor
· Middle-earth: Shadow of War
· The Lord of the Rings Online
· The Lord of the Rings: Gollum
No obstante, varios proyectos recientes recibieron críticas mixtas o negativas, por lo que muchos fanáticos esperan que Warhorse Studios logre ofrecer una propuesta mucho más ambiciosa y fiel al espíritu de la saga.
Expectativa total entre los fans
Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de comentarios de emoción y teorías sobre cómo podría lucir este nuevo RPG.
Algunos usuarios esperan una experiencia similar a Kingdom Come pero trasladada a la Tierra Media, mientras otros sueñan con recorrer regiones emblemáticas como Gondor, Rohan, Mordor o Rivendel con una libertad nunca antes vista.
"Por fin un estudio serio trabajando en El Señor de los Anillos", "Esto podría convertirse en el RPG definitivo de fantasía" e "Imaginen explorar la Tierra Media con el nivel de detalle de Kingdom Come" fueron algunas de las reacciones publicadas en internet.
Habrá que esperar varios años
A pesar del entusiasmo, Warhorse Studios dejó claro que el desarrollo apenas comienza y que todavía falta mucho tiempo para conocer detalles concretos del proyecto.
La compañía indicó que revelará más información "cuando sea el momento adecuado", por lo que todo apunta a que el videojuego tardará varios años en llegar al mercado.
Mientras tanto, el anuncio ya logró despertar la ilusión de millones de jugadores y seguidores de Tolkien que sueñan con regresar a la Tierra Media en una nueva aventura épica.