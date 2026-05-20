Aston Villa conquista su primera Europa League

El recorrido del Aston Villa en la temporada 2025/26 alcanzó su punto más alto en Estambul. El conjunto dirigido por Unai Emery se proclamó campeón de la Europa League tras imponerse con autoridad 0-3 al SC Freiburg en la gran final disputada en el Tüpraş Stadium. El equipo inglés mostró personalidad, orden táctico y una contundencia ofensiva que le permitió dominar el encuentro desde los primeros minutos y coronarse por primera vez en esta competición continental.
Los goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers sellaron una actuación memorable para los llamados "villanos". Aston Villa supo aprovechar cada oportunidad y neutralizó cualquier intento de reacción del conjunto alemán. La solidez defensiva y la eficacia en ataque fueron las principales armas de un equipo que logró combinar experiencia y dinamismo en el escenario más importante del torneo.
Día histórico para el Aston Villa y Unai Emery
Con esta consagración, Aston Villa sumó el cuarto título internacional de su historia y volvió a escribir una página dorada en el fútbol europeo. El club inglés ya había conquistado la entonces Copa de Europa, hoy conocida como UEFA Champions League, en 1982, además de ganar la Supercopa de Europa ese mismo año. Su más reciente éxito internacional había sido la Copa Intertoto de la UEFA en 2001, por lo que esta nueva conquista representa el regreso definitivo de la institución a la élite continental después de varios años alejados del protagonismo europeo.
Por otra parte, la figura de Unai Emery continúa engrandeciéndose en el fútbol internacional. El estratega español confirmó una vez más su dominio absoluto en la Europa League al levantar el trofeo por quinta ocasión en su carrera. Emery había conquistado anteriormente tres títulos con el Sevilla FC y uno más con el Villarreal CF, consolidándose ahora con Aston Villa como el auténtico "Míster Europa League". Ningún otro entrenador ha conseguido semejante registro en la historia de la competición, una marca que reafirma su prestigio como uno de los técnicos más exitosos del fútbol europeo moderno.