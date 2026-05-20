 Jugadores de Municipal que podrían repetir título
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Jugadores de Municipal que podrían repetir título este sábado

Hace dos años, Municipal lograba el título 32, y al menos 11 jugadores podrían volverse a colocar la corona de campeones.

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Municipal y su copa de Liga Nacional en el Clausura 2024
Municipal y su copa de Liga Nacional en el Clausura 2024 / FOTO: Alex Meoño

Hace dos años que Municipal no levanta la copa de la Liga Nacional, y eso que tuvo dos oportunidades para hacerlo cuando llegó a las finales del Clausura y Apertura del año 2025, las cuales las perdió ante Antigua G. F. C. en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

De cara al duelo de vuelta de la definición del Clausura 2026, Municipal parte como el gran favorito para quedarse con la copa 33 de Liga Nacional y de esa forma romper la paridad de las 32 que actualmente tiene con Comunicaciones y de esa forma ser el más ganador de trofeos de ligas.

Municipal derrotó el pasado sábado a Xelajú 4-1 y queda con una buena renta de tres goles de diferencia para el duelo que será este sábado 23 de mayo de 2026 en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.    

Municipal para ser campeón en los 90 minutos reglamentarios necesita ganar, empatar, o incluso, perdiendo por uno o dos goles de diferencia.

Si llega a perder por tres goles de diferencia, ejemplo: 3-0, 4-1 o 5-2, la serie va a tiempo extra; podría llegar hasta penaltis.

Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacional

La fecha conmemorativa se da en medio de la definición del Clausura 2026, donde el “Mimado de la Afición” está cerca de lograr el título 33 de su historia.

Los jugadores que podrían repetir como campeones

Ante este panorama, hoy recordamos qué jugadores podrían repetir título con Municipal, es decir, que salieron campeones en el Clausura 2024 ante Deportivo Mixco (2-0 global) y que de ser campeones este sábado sumarían dos títulos con el cuadro edil.   

  • Los futbolistas que fueron parte del Clausura 2024 y siguen con la institución son: Rudy Barrientos, César Calderón, Jonathan Franco, José Carlos Martínez, José Mena, José Morales, Pedro Altán, César Archila, Jefry Bantes, John Méndez, Rudy Muñoz y el portero Kenderson Navarro.

En el caso de los jugadores Rudy Barrientos y Kenderson Navarro también formaron parte del plantel que logró el título 31 en la final del Apertura 2009, la cual se la ganaron al Antigua. Es decir, estos jugadores sumarían un tercer título con los rojos. Y John Méndez fue parte de las copas 30, 31 y 32, por lo que de ser campeón y lograr la 33 ya serían cuatro títulos con el "Mimado de la Afición".

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Municipal en la final de ida del Torneo Clausura 2026 - Alex Meoño

De los jugadores que formaron parte de los plantes del Clausura 2024 y el actual, solo José Carlos Martínez no podrá jugar este fin de semana por una lesión que lo dejó al margen de la competencia y el portero Kenderson Navarro tampoco sería parte del once titular, ya que ese puesto le corresponde a Braulio Linares.

  • Jugadores campeones en el Clausura 2024 y que en la actualidad no están con Municipal: Randall Corado, Marco Domínguez, Miguel Galindo, Alejandro Medina, Ramiro Rocca, Matías Rotondi, Marlon Sequén, Eduardo Roberto Hernández y Figo Montaño.
  • Jugadores que podrían ser campeones en el Clausura 2026 y que no estuvieron hace dos años: Braulio Linares, Erik López, Yunior Pérez, Nicolás Samayoa, Rodrigo Saravia, David Aubrey, Cristian Hernández, Alejandro Cabeza y Darwin Torres.  
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Municipal con la copa 32 de Liga Nacional - Archivo: Félix Acajabón

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