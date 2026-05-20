 Hace dos años Municipal celebraba copa 32 de Liga Nacional
Deportes

Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacional

La fecha conmemorativa se da en medio de la definición del Clausura 2026, donde el "Mimado de la Afición" está cerca de lograr el título 33 de su historia.

Compartir:
Municipal con la copa 32 de Liga Nacional
Municipal con la copa 32 de Liga Nacional / FOTO: Archivo: Félix Acajabón

Municipal sigue trabajando para hacer un gran partido este sábado y ganar la copa 33 de su historia. Y esta previa está pintada con el recuerdo de que hace dos años logró ante Deportivo Mixco su último título, es decir, el número 32.

El martes 19 de mayo de 2026 se cumplieron dos años desde que el "Rojo" logró en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol su copa número 32 ante un histórico Mixco que disputaba su primera final.

El juego de ida se celebró el 11 de mayo de 2024 en el estadio Santo Domingo de Guzmán donde hubo un empate 0-0, pero ganó la violencia en ese duelo tras la agresión física del expulsado Edgardo Fariña a Roque Caballero.

Fariña dio un codazo lo que le valió la expulsión, pero en su retirada agredió al paraguayo Roque Caballero, lo que desató una trifulca entre jugadores mixqueños y capitalinos.

En el segundo tiempo, también fue expulsado el jugador Darwin Torres y el entonces director técnico, el argentino Sebastián Bini.

¡Llegó la 32! Municipal es campeón de la Liga Guate Banrural

José Carlos Martínez y Matías Rotondi fueron los autores de los goles con los que Municipal derrotó a Mixco en El Trébol y llegan a 32 títulos en el futbol guatemalteco.

La vuelta, el 19 de mayo de 2024

Fariña acusó a Caballero de insultos racistas, por lo que el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional tuvo que conocer el caso en poco tiempo y dar una resolución a pocas horas de celebrarse el juego de vuelta, dejando sin opción a los mixqueños de apelar la sentencia.

Roque Caballero fue sacado de la final tras un partido de sanción y una multa de 500 quetzales. Tampoco la pudo disputar Edgardo Fariña por sanción por suspensión.

Aquel sábado 19 de mayo, jugándose en un estadio El Trébol a su capacidad total, Municipal ganó 2-0 el partido gracias a los tantos de José Carlo Martínez (59) y de Matías Rotondi (83).

Última vez que Municipal perdió por 4-0 en Liga Nacional

La última derrota escandalosa de Municipal tuvo sello de Roberto Hernández, el hoy técnico de Xelajú.

Estas fueron las alineaciones del partido

  • Municipal: Gabriel Medina, César Calderón, Marco Domínguez, José Morales, José Mena, Alejandro Galindo, Rudy Barrientos, Jonathan Franco, Randall Corado, José Martínez y Ramiro Rocca
  • Mixco: Kevin Moscoso, Jeshua Urízar, Gabriel Arce, Nicolás Cavallo, Kener Lemus, Darwin Lom, Allen Yanes, Jean Márquez, Manuel Moreno, Yonatán Pozuelos y Jorge Sotomayor.
Foto embed
Municipal en la final de ida del Torneo Clausura 2026 - Alex Meoño

En Portada

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchichet
Nacionales

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche

01:01 PM, Mayo 20
Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democraciat
Nacionales

Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democracia

12:47 PM, Mayo 20
Masaya presenta denuncia contra Curruchiche y Moralest
Nacionales

Masaya presenta denuncia contra Curruchiche y Morales

10:47 AM, Mayo 20
Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacionalt
Deportes

Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacional

01:55 PM, Mayo 20
La hora de la verdad para Cristiano Ronaldo en Arabia Sauditat
Deportes

La hora de la verdad para Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

12:21 PM, Mayo 20

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridEstados UnidosLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar