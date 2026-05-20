Hace dos años Municipal celebraba copa 32 de Liga Nacional

Municipal sigue trabajando para hacer un gran partido este sábado y ganar la copa 33 de su historia. Y esta previa está pintada con el recuerdo de que hace dos años logró ante Deportivo Mixco su último título, es decir, el número 32.
El martes 19 de mayo de 2026 se cumplieron dos años desde que el "Rojo" logró en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol su copa número 32 ante un histórico Mixco que disputaba su primera final.
El juego de ida se celebró el 11 de mayo de 2024 en el estadio Santo Domingo de Guzmán donde hubo un empate 0-0, pero ganó la violencia en ese duelo tras la agresión física del expulsado Edgardo Fariña a Roque Caballero.
Fariña dio un codazo lo que le valió la expulsión, pero en su retirada agredió al paraguayo Roque Caballero, lo que desató una trifulca entre jugadores mixqueños y capitalinos.
En el segundo tiempo, también fue expulsado el jugador Darwin Torres y el entonces director técnico, el argentino Sebastián Bini.
La vuelta, el 19 de mayo de 2024
Fariña acusó a Caballero de insultos racistas, por lo que el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional tuvo que conocer el caso en poco tiempo y dar una resolución a pocas horas de celebrarse el juego de vuelta, dejando sin opción a los mixqueños de apelar la sentencia.
Roque Caballero fue sacado de la final tras un partido de sanción y una multa de 500 quetzales. Tampoco la pudo disputar Edgardo Fariña por sanción por suspensión.
Aquel sábado 19 de mayo, jugándose en un estadio El Trébol a su capacidad total, Municipal ganó 2-0 el partido gracias a los tantos de José Carlo Martínez (59) y de Matías Rotondi (83).
Estas fueron las alineaciones del partido
- Municipal: Gabriel Medina, César Calderón, Marco Domínguez, José Morales, José Mena, Alejandro Galindo, Rudy Barrientos, Jonathan Franco, Randall Corado, José Martínez y Ramiro Rocca
- Mixco: Kevin Moscoso, Jeshua Urízar, Gabriel Arce, Nicolás Cavallo, Kener Lemus, Darwin Lom, Allen Yanes, Jean Márquez, Manuel Moreno, Yonatán Pozuelos y Jorge Sotomayor.