 Última vez que Municipal perdió por 4-0 en Liga Nacional
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Última vez que Municipal perdió por 4-0 en Liga Nacional

La última derrota escandalosa de Municipal tuvo sello de Roberto Hernández, el hoy técnico de Xelajú.

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Municipal en la final de ida del Torneo Clausura 2026
Municipal en la final de ida del Torneo Clausura 2026 / FOTO: Alex Meoño

La final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional entre Municipal y Xelajú dejó una goleada de 4-1, marcador que obliga al cuadro quetzalteco a derrotar el sábado 23 de mayo al cuadro "Mimado de la Afición" por un resultado donde exista una diferencia de 4 goles. ¿Pero cuándo fue la última vez que los "Rojos" perdieron por cuatro goles?

Deportivo Malacateco fue el último equipo en la Liga Nacional que derrotó a Municipal por 4-0, resultado que necesita Xelajú para ser campeón.

Esto ocurrió un sábado 26 de octubre de 2024 durante la fecha 13 de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2024. Es decir, la última vez que los "Rojo" perdieron por un marcador de 4-0 ocurrió hace año y medio.  

Clausura 2026: La estadística a la que se aferra Xelajú

Tras la final de ida, los quetzaltecos han quedado muy comprometidos en la ruta al título

Malacateco 4-0 Municipal

Aquel partido que se jugó un sábado 26 de octubre de 2024, Deportivo Malacateco alineó con Jair Peláez, Carlos Aguilar, Nelson Andrade, Raúl Calderón (hoy con Xelajú M. C.), Wilson Godoy, Ángel López, Yunior Pérez (hoy con Municipal), Kevin Ramírez, Miguel Ángel Sansores, Andy Soto y Víctor Torres. 

Por su parte, Municipal jugó con Gabriel Medina, Esteban García, José Mena, José Rosales, Darwin Torres, Rudy Barrientos, César Calderón, David Aubrey,  Rudy Muñoz, Pedro Altán y Matías Rotondi. 

Los goles fueron marcados por: Miguel Ángel Sansores al 27, Nelson Andrade al 63, Kevin Ramírez al 69 y repitió Sansores al 90+1.

Deportivo Malacateco era dirigido por el técnico mexicano Roberto Hernández, hoy estratega de los "Superchivos" y por Municipal era Sebastián Bini.

  • Jornada 13, Apertura 2024
  • Sábado 26 de octubre 2024
  • Malacateco 4-0 Municipal: Miguel Ángel Sansores (doblete), Nelson Andrade y Kevin Ramírez.

La final de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional se jugará el sábado 23 de mayo en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, y los "Superchivos" necesitan ganar por diferencia de cuatro goles para ser campeón. 

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Roberto Hernández, técnico de Xelajú - Alex Meoño


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