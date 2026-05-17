Remontadas de Xelajú en finales de torneos cortos

Xelajú cayó anoche ante Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol por 4-1 en la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, marcador que lo ha puesto contra la pared y la espada de cara al juego de vuelta el cual será el sábado 23 de mayo a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.
Con el marcador de ida (4-1), Xelajú queda obligado a remontar y marcar una diferencia de tres goles para forzar el tiempo extra y cuatro si desea obtener el octavo título, que lo igualaría al Aurora F. C. como el tercer mejor equipo en títulos de Liga Nacional.
¿Es posible la remontada?
Xelajú M. C. logró sus dos últimos trofeos de Liga Nacional con remontadas ante Cobán Imperial y Antigua G. F. C.
En la final del Clausura 2023, Xelajú enfrentó a Antigua, cayendo en la ida 2-0 y remontando en Quetzaltenango con un contundente 3-0 gracias a los tantos de Oscar Raí y doblete de Frank de León y de esa forma logró su sexta luna.
Para la obtención de la séptima, en el Apertura 2024, Xelajú llegó a la final con Cobán Imperial y el duelo de ida cayó 2-0, y para la vuelta en Quetzaltenango, logró un 3-0 gracias a los tantos de Eduardo Soto y Kevin Ruiz, más uno en tiempo extra de Harim Quezada.
En las dos últimas finales, Xelajú obtuvo el título con dos remontadas con tres goles de diferencia, marcador que hoy en día le serviría solo para alargar la serie.
Otra final de torneo corto que disputó el Xelajú y logró una remontada fue la del Clausura 2007 cuando se midió a Marquense. En la ida, jugada en Quetzaltenango, el cuadro altense cayó 0-1 con gol de Derick Hulse. Y en la vuelta, jugada en el estadio Marquesa de la Ensenada, los "Superchivos" remontaron con un contundente 1-4 con triplete de Johnny Cubero y uno de Israel Silva Matos. El gol de los locales lo hizo Dwight Pezzarossi.
Dado el reglamente de competencia para la final del Clausura 2026, el título se define con un marcador global, y en esa línea, Xelajú debe ganar el partido con una diferencia de tres goles para ir a tiempo extra o con cuatro goles de diferencia para ser campeón.