 Enjambre masivo de abejas invade la Casa Blanca
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Enjambre masivo de abejas invade la Casa Blanca y video se vuelve viral en redes

¿Qué provocó el enjambre masivo de abejas en la Casa Blanca?

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El extraño fenómeno de abejas que sorprendió en la Casa Blanca., Redes sociales.
El extraño fenómeno de abejas que sorprendió en la Casa Blanca. / FOTO: Redes sociales.

La Casa Blanca vivió un inusual momento el pasado viernes 15 de mayo, luego de que un enjambre masivo de abejas invadiera el jardín norte del complejo presidencial, cerca del área de prensa conocida como Pebble Beach, situación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Videos grabados por periodistas y trabajadores presentes en el lugar muestran a miles de abejas sobrevolando árboles, arbustos y distintas áreas del recinto presidencial, formando una enorme nube de insectos que varios testigos describieron como un "tornado de abejas".

La inesperada aparición obligó a reporteros, empleados y visitantes a retirarse temporalmente del sector por precaución, mientras el enjambre permanecía concentrado en los jardines de la residencia oficial del presidente de Estados Unidos. A pesar de la magnitud del fenómeno, no se reportaron personas heridas ni ataques por parte de las abejas.

Las imágenes del momento rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales, donde usuarios expresaron sorpresa por la escena ocurrida en uno de los lugares más emblemáticos y resguardados del país norteamericano.

¿Qué originó el enjambre de anejas? 

Aunque hasta el momento las autoridades no han explicado oficialmente qué originó la presencia masiva de abejas, medios estadounidenses señalan que el fenómeno podría estar relacionado con la instalación reciente de dos nuevas colmenas dentro del complejo presidencial, iniciativa impulsada semanas atrás por la ex primera dama Melania Trump.

Expertos consideran que el enjambre pudo formar parte de un proceso natural de migración, mediante el cual grupos de abejas buscan nuevos espacios para establecerse temporalmente antes de continuar su desplazamiento.

El hecho volvió a poner atención sobre la importancia de las abejas en el equilibrio ambiental y su papel fundamental en la polinización, especialmente en medio de las crecientes preocupaciones mundiales por la disminución de estas especies.

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