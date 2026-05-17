Raúl Calderón rompe la imbatibilidad de Braulio Linares

El portero de Municipal, el guatemalteco Braulio Linares, llegó a la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional con la intención de seguir su imbatibilidad en la fase final, donde no había encajado ningún gol tras las series ante los Deportivos Guastatoya y Mixco, pero no contaba con la astucia del nacional Raúl Calderón.
Braulio Linares borró por completo de la titularidad a Kenderson Navarro, y desde hace buen tiempo está siendo el portero de confianza del técnico nicaragüense Mario Acevedo.
La imbatibilidad de Linares comenzó en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026, donde no recibió gol en el enfrentamiento ante Mixco donde les venció 3-0.
La fase final
Tras aquel duelo, Municipal avanzó como segundo a la ronda de cuartos de final, donde se enfrentó ante el Deportivo Guastatoya. En esa serie, los "Rojos" ganaron la ida 0-1 en Guastatoya y aplicaron un 2-0 en la vuelta para que con un global de 3-0 avanzaran a semifinales.
En la siguiente ronda, el rival de los "Rojos" fue Mixco, y le recetaron 0-2 en casa de los "Chicharroneros" y 5-0 en El Trébol para un escandaloso 7-0.
Hasta ahí, Braulio Linares llevaba cuatro partidos de fase final (cuartos de final y semifinal) y uno de la fase regular sin recibir gol.
El portero chapín quería solventar la final con la misma marca, pero bastaron 9 minutos de la final de ida para que el también guatemalteco Raúl Calderón anotara para Xelajú el 0-1, aunque la historia todos las conocen, el "Rojo" remontó tras la expulsión de Jorge Aparicio y se llevó el triunfo por 4-1.
Braulio Linares podría cerrar el próximo sábado una campaña de ensueño, donde fue protagonista importante y valioso para mantener en cero la portería roja y con ello celebrar título en Quetzaltenango, donde la consigna será golear al "Mimado de la Afición".