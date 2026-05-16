Alineaciones de Municipal vs. Xelajú MC para la final de ida

Todo está listo. Este sábado 16 de mayo a partir de las 18:00 horas Municipal y Xelajú MC se enfrentarán en la final de ida del Torneo Clausura 2026. El escenario de este partido será el Manuel Felipe Carrera 'El Trébol', estadio donde Municipal ha perdido sus dos últimas finales y buscará dar un golpe sobre la mesa ante los 'superchivos'.
Los dirigidos por Mario Acevedo llegan a este partido tras eliminar en semifinales al Deportivo Mixco con un contundente marcador global de 7-0; mientras que Xelajú MC, dirigido por el mexicano Roberto Hernández Ayaa sudó un poco más para vencer a Comunicaciones en la instancia previa a la final.
Alineaciones de Municipal y Xelajú MC
|MUNICIPAL
|XELAJÚ MC
|Braulio Linares
|Estuardo Chang
|César Calderón
|Manuel Romero
|Nicolás Samayoa
|Jesús López
|José Morales
|Steven Cárdenas
|Yunior Pérez
|Widvin Tebalán
|Rodrigo Saravia
|Javier González
|John Méndez
|Juan Cardona
|Pedro Altán
|José Castañeda
|Erik López
|Raúl Calderón
|Jefry Bantes
|Jorge Aparicio
|José Mena
|Yair Jaén
|DT. MARIO ACEVEDO
|DT. ROBERTO HERNÁNDEZ AYALA