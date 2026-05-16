 Alineaciones de Municipal vs. Xelajú MC para la final de ida
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Alineaciones de Municipal vs. Xelajú MC para la final de ida

El estadio Manuel Felipe Carrera 'El Trébol' es el escenario de la final de ida del Torneo Clausura 2026.

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Partido entre Municipal y Xelajú MC en la fase regular del Clausura 2026 - Alex Meoño
Partido entre Municipal y Xelajú MC en la fase regular del Clausura 2026 / FOTO: Alex Meoño

Todo está listo. Este sábado 16 de mayo a partir de las 18:00 horas Municipal y Xelajú MC se enfrentarán en la final de ida del Torneo Clausura 2026. El escenario de este partido será el Manuel Felipe Carrera 'El Trébol', estadio donde Municipal ha perdido sus dos últimas finales y buscará dar un golpe sobre la mesa ante los 'superchivos'.

Los dirigidos por Mario Acevedo llegan a este partido tras eliminar en semifinales al Deportivo Mixco con un contundente marcador global de 7-0; mientras que Xelajú MC, dirigido por el mexicano Roberto Hernández Ayaa sudó un poco más para vencer a Comunicaciones en la instancia previa a la final.

Alineaciones de Municipal y Xelajú MC

MUNICIPAL XELAJÚ MC
Braulio Linares Estuardo Chang
César Calderón Manuel Romero
Nicolás Samayoa Jesús López
José Morales Steven Cárdenas
Yunior Pérez Widvin Tebalán
Rodrigo Saravia Javier González
John Méndez Juan Cardona
Pedro Altán José Castañeda
Erik López Raúl Calderón
Jefry Bantes Jorge Aparicio
José Mena Yair Jaén
DT. MARIO ACEVEDO DT. ROBERTO HERNÁNDEZ AYALA
La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

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