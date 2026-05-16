 Desaparición de mujer tras procedimiento estético
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Desaparición de mujer tras procedimiento estético genera conmoción e investigación

Revelan último video de mujer desaparecida tras procedimiento en clínica estética.

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Yulixa Consuelo Toloza., Redes sociales.
Yulixa Consuelo Toloza. / FOTO: Redes sociales.

Las autoridades de Colombia investigan la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, de 52 años, quien fue vista por última vez el pasado 13 de mayo tras someterse a un procedimiento de lipólisis láser en una clínica estética ubicada en la localidad de Tunjuelito, en el sur de la capital colombiana.

De acuerdo con el testimonio de una acompañante, la mujer habría sido observada en "condiciones lamentables" después del procedimiento realizado en el centro Beauty Láser. Según su relato, Toloza se encontraba débil y era alimentada con sopa debido a su estado de salud.

La testigo también aseguró que el personal del establecimiento les pidió retirarse, y al regresar al lugar encontraron la clínica cerrada y sin rastro de la paciente, lo que ha generado preocupación e indignación entre familiares y conocidos.

Los pies de la muchacha se le quedaban atrás... la jalaban y parecía como si los estuviera abrazando", relató la amiga sobre el momento en que fue trasladada dentro del establecimiento.

Alarma por las circunstancias de la desaparición

El caso ha generado amplia difusión en redes sociales, donde usuarios han expresado alarma por las circunstancias de la desaparición.

Según la información preliminar, la mujer ingresó a la clínica alrededor de las 8:00 de la mañana del 13 de mayo para someterse al procedimiento estético. Desde entonces, no ha sido localizada.

Durante una inspección del lugar, las autoridades encontraron a otra paciente, una mujer de 34 años, quien habría permanecido encerrada tras haberse sometido a un procedimiento dos días antes.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro del establecimiento y dar con el paradero de Yulixa Consuelo Toloza.

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