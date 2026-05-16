 La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta
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La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta

Municipal recibe a Xelajú MC en la final de ida del Clausura 2026 en El Trébol, en medio de un ambiente de fiesta, expectativa y una afición que colma las gradas.

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La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta - Alex Meoño
La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / FOTO: Alex Meoño

La final de ida del Clausura 2026 entre CSD Municipal y Xelajú MC se vivió con un ambiente intenso desde horas antes del silbatazo inicial en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como "El Trébol". La afición escarlata respondió en gran número, tiñendo las inmediaciones del recinto de rojo y creando una atmósfera de gran expectativa para el primer capítulo de una serie que definirá al nuevo campeón del fútbol guatemalteco.

Desde temprano, los seguidores de Municipal comenzaron a llegar al estadio con el objetivo de asegurar un buen lugar y acompañar a su equipo en este duelo clave. El ambiente festivo se mezcló con la tensión propia de una final, especialmente considerando que el ganador del torneo tomará el relevo del vigente campeón, Antigua GFC, que ya quedó fuera de la competencia.

Municipal y Xelajú protagonizará una final de alto voltaje

El recuerdo reciente también añade peso emocional a la serie. Municipal no levanta el título desde hace dos años, cuando se consagró en el propio "El Trébol" tras imponerse en el global ante Deportivo Mixco. Por su parte, Xelajú MC llega con la motivación de haber sido campeón en el Torneo Apertura 2024, cuando derrotó a Cobán Imperial en una final cerrada que quedó en la memoria de su afición.

Además, la historia reciente entre ambos clubes en instancias decisivas ha sido intensa. Municipal ha sufrido dos finales consecutivas perdidas en casa frente a Antigua GFC, mientras que el antecedente directo en una final entre rojos y chivos se remonta al Clausura 2012, cuando Xelajú MC logró imponerse en la tanda de penales. Con ese contexto, la serie promete alta tensión y un ambiente aún más cargado para el duelo de vuelta.

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta / Alex Meoño

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

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La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta | Alex Meoño

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