Festejan transición en el MP con sátira y pirotecnia

Cientos de guatemaltecos llenaron el frente de la sede del Ministerio Público (MP) esta tarde y noche de sábado, 16 de mayo de 2026, para celebrar la transición de mando entre autoridades salientes y entrantes en el ente investigador. Durante la jornada, los asistentes lanzaron consignas y realizaron diversas actividades frente al edificio de la fiscalía.
Uno de los momentos más ovacionados de la tarde fue cuando la ciudadana Nely Marroquín interpretó a Consuelo Porras, fiscal general saliente, haciendo una dramatización del momento en que abandone el cargo. Su interpretación estuvo cargada de emotividad, discursos y menciones a opositores de Porras.
Marroquín dramatizó la salida de Porras frente al MP, acompañada de otros actores que hicieron el papel de los allegados de la fiscal general saliente. En ese momento, las personas que llegaron al lugar tomaron muy en serio la dramatización y lanzaron consignas e insultos en contra de la actriz.
Cuando la noche llegó al barrio Gerona, los manifestantes celebraron con la quema de pirotecnia. Asimismo, incendiaron varias piñatas que habían sido colocadas en la reja del lugar, con los rostros de las autoridades salientes y otros personajes de la política nacional.
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Menajes previos a la transición en el MP
Durante la concentración se pudo observar que varios de los asistentes portaron pancartas exigiendo cosas puntuales a la nueva administración del ente investigador.
Señor fiscal general, una administración transparente y abierta le exigimos", afirmó uno de los carteles en la sede central del MP.
"No más reserva de casos judiciales. ¡Respete la defensa!", exigía otra de las pancartas.
Mientras tanto, las actividades continúan frente al Ministerio Público, en donde los participantes instalaron una tarima en la que hay música en vivo y otros atractivos durante el festejo que se prevé avance hasta altas horas de la noche y madrugada.