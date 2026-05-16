 Festejan transición en el MP con sátira y pirotecnia
Nacionales

Fotos: Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos

Una jornada de fiesta, música y teatro se vivió frente a la sede del MP en el barrio Gerona esta tarde y noche.

Compartir:
-
Nelly Marroquín interpretó el papel de Consuelo Porras, para dramatizar su salida del MP. / FOTO: Omar Solís.

Cientos de guatemaltecos llenaron el frente de la sede del Ministerio Público (MP) esta tarde y noche de sábado, 16 de mayo de 2026, para celebrar la transición de mando entre autoridades salientes y entrantes en el ente investigador. Durante la jornada, los asistentes lanzaron consignas y realizaron diversas actividades frente al edificio de la fiscalía.

Uno de los momentos más ovacionados de la tarde fue cuando la ciudadana Nely Marroquín interpretó a Consuelo Porras, fiscal general saliente, haciendo una dramatización del momento en que abandone el cargo. Su interpretación estuvo cargada de emotividad, discursos y menciones a opositores de Porras.

Marroquín dramatizó la salida de Porras frente al MP, acompañada de otros actores que hicieron el papel de los allegados de la fiscal general saliente. En ese momento, las personas que llegaron al lugar tomaron muy en serio la dramatización y lanzaron consignas e insultos en contra de la actriz.

Cuando la noche llegó al barrio Gerona, los manifestantes celebraron con la quema de pirotecnia. Asimismo, incendiaron varias piñatas que habían sido colocadas en la reja del lugar, con los rostros de las autoridades salientes y otros personajes de la política nacional.

En otras noticias: Aumentan a 12 los fallecidos por sarampión, según el MSPAS

Aumentan a 12 los fallecidos por sarampión, según el MSPAS

Las autoridades de salud lamentaron la muerte de un bebé de siete días de nacido y de un adulto de 42 años, a causa de sarampión.

Menajes previos a la transición en el MP

Durante la concentración se pudo observar que varios de los asistentes portaron pancartas exigiendo cosas puntuales a la nueva administración del ente investigador.

Señor fiscal general, una administración transparente y abierta le exigimos", afirmó uno de los carteles en la sede central del MP.

"No más reserva de casos judiciales. ¡Respete la defensa!", exigía otra de las pancartas.

Mientras tanto, las actividades continúan frente al Ministerio Público, en donde los participantes instalaron una tarima en la que hay música en vivo y otros atractivos durante el festejo que se prevé avance hasta altas horas de la noche y madrugada.

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos | Omar Solís

Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos / Omar Solís

En Portada

Municipal derrota a Xelajú y toma ventaja por el título t
Deportes

Municipal derrota a Xelajú y toma ventaja por el título

02:20 PM, Mayo 16
Fotos: Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicost
Nacionales

Fotos: Festejan transición en el MP con sátira y juegos pirotécnicos

07:57 PM, Mayo 16
Incendios estructurales afectan dos viviendas en Mixco y la capitalt
Nacionales

Incendios estructurales afectan dos viviendas en Mixco y la capital

06:03 PM, Mayo 16
Alineaciones de Municipal vs. Xelajú MC para la final de idat
Deportes

Alineaciones de Municipal vs. Xelajú MC para la final de ida

05:16 PM, Mayo 16
La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiestat
Deportes

La afición de Municipal convierte El Trébol en una fiesta

04:55 PM, Mayo 16

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos