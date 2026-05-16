Muere Rebesalsa, reconocida cantante guatemalteca

La cantante guatemalteca Rebeca Morales Ortiz, conocida artísticamente como "Rebesalsa", falleció la mañana de este sábado 16 de mayo de 2026, según confirmó la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala.
La entidad lamentó el fallecimiento de la artista a través de redes sociales, donde destacó su legado en la música tropical y la locución nacional.
Voz inconfundible, intérprete excepcional y embajadora de la música tropical que, con su talento y carisma, dejó una huella imborrable en el corazón de Guatemala", expresó la Cámara de Locutores en su publicación.
Rebeca Morales Ortiz nació en Tiquisate, Escuintla, y desde pequeña mostró interés por el arte. Provenía de una familia ligada a la cultura y la creatividad. Su bisabuela, Vicenta Laparra de la Cerda, fue poeta, mientras que su abuelo, José Cayetano Morales, conocido como "Mon Crayón", destacó como caricaturista.
Carrera artística de Rebesalsa
Su carrera artística inició en 1974, cuando tenía 17 años, como integrante del grupo musical Tabú, interpretando baladas románticas y rancheras. Con el paso de los años también participó en teatro musical y producciones escénicas.
A mediados de los años ochenta decidió continuar como solista y encontró en la salsa el género que marcaría su trayectoria. Fue entonces cuando nació el nombre artístico "Rebesalsa", con el que ganó reconocimiento dentro y fuera de Guatemala.
Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en el Festival América Canta, realizado en México, donde obtuvo el primer lugar como intérprete con la canción "Canta tu despertar".
Además de su carrera musical, también destacó en la locución comercial. Prestó su voz para campañas publicitarias de reconocidas marcas y obtuvo el título de locutora profesional en 1983.
Durante más de 46 años de trayectoria, Rebesalsa se consolidó como una de las figuras más representativas de la música tropical guatemalteca y dejó una huella en los escenarios nacionales e internacionales.