 El Mejor Equipo transmitirá las finales del Clausura 2026
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Las voces de El Mejor Equipo te llevarán las finales del Clausura 2026

No te pierdas nuestra cobertura especial de la final de ida entre Municipal y Xelajú desde las 16:00 horas.

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Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala / FOTO: Alex Meoño

En medio del Universo Futbol, el nuevo concepto de Emisoras Unidas de Guatemala para su cobertura mundialista, las voces de El Mejor Equipo hacen una pausa para darle vida a las finales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, que enfrenta a Municipal y Xelajú en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

La final de ida tendrá al equipo conformado por Fredy López en la narración, Marco Tulio Ipuerto en los comentarios, Estuardo García Carrera y Wilber Colloy en el trabajo periodístico y seguimiento a las incidencias de los equipos ya dentro del terreno de juego, así como la voz comercial Julio Mauricio Arias.

La transmisión de las voces de El Mejor Equipo comenzará a las 16:00 horas, dos horas antes de que se inicie el partido. Los oyentes de Emisoras Unidas podrán escuchar los datos más relevantes de la final, cómo llegan los equipos, sus alineaciones, las llegadas de ambos clubes a El Trébol, y por su puesto, las grandes emociones en el relato de la final de ida, donde esperamos que haya muchos goles para que la voz de Fredy López vibre al ritmo del gol.

El trabajo técnico en la final de ida estará a cargo de Kevin Gómez y Manuel Calabay. Además, como operador se tendrá el trabajo de Hamilton Castro. 

Grupo Emisoras Unidas lanza el Universo Futbol 2026 con cobertura histórica en Guatemala

Con un evento especial, se brindaron detalles de la cobertura histórica que vivirá la pasión de los 104 partidos del torneo más esperado del año.

La final de vuelta

Quetzaltenango será el escenario donde se defina al nuevo campeón. El partido de vuelta se jugará el sábado 23 de mayo a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco de la fría Xela.

Para esa cobertura, el equipo de transmisión será: Kike Rodríguez en el relato y lo acompañarán Marco Tulio Ipuerto, Wilber Colloy, Estuardo García Carrera y Julio Mauricio Arias. Ese día, nuestra transmisión irá desde las 18:00 horas por el 89.7 FM de Emisoras Unidas de Guatemala, cada una de sus frecuencias a nivel nacional y nuestra radio en línea.

Asimismo, hay un equipo digital trabajando arduamente desde días atrás para llevarles la mejor previa en notas y el manejo de redes sociales para brindarles en tiempo real todo lo relacionado con la definición del título: Christoper Chang, Oscar Coronado y Oliver Paniagua (periodistas web), Alex Meoño (fotógrafo) y Jorge Lara (diseñador).   

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Emisoras Unidas transmitirá las finales del Clausura 2026 - EU Digital

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