 Emisoras Unidas: Cobertura Histórica del Mundial de Futbol 2026
Deportes

Grupo Emisoras Unidas lanza el Universo Futbol 2026 con cobertura histórica en Guatemala

Con un evento especial, se brindaron detalles de la cobertura histórica que vivirá la pasión de los 104 partidos del torneo más esperado del año.

Grupo Emisoras Unidas lanza el Universo Futbol 2026 con cobertura histórica en Guatemala, Alejandro Meoño
Grupo Emisoras Unidas lanza el Universo Futbol 2026 con cobertura histórica en Guatemala / FOTO: Alejandro Meoño

Grupo Emisoras Unidas presentó oficialmente el Universo Futbol 2026, la cobertura deportiva más ambiciosa en la historia de la radio guatemalteca.  En un evento realizado en la zona 10, clientes y aliados estratégicos conocieron los paquetes comerciales y la innovadora propuesta multiplataforma que marcará el próximo año.

Durante la velada, se dio a conocer que Emisoras Unidas vivirá la pasión de los 104 partidos del torneo, algo nunca antes visto en el país.  Cada una de las experiencias estará a cargo del reconocido equipo de voces de Emisoras Unidas 89.7 FM, quienes prometen llevar cada jornada con pasión, análisis en tiempo real y los comentaristas deportivos más influyentes de Guatemala.

La propuesta incluye invitados especiales, sorpresas y un despliegue técnico que garantizará una experiencia única para los oyentes. Con esto, el grupo reafirma su liderazgo como referente en la cobertura deportiva nacional.

Además de la radio, el Universo Futbol 2026 expandirá su alcance en plataformas digitales. Se trata de una landing page exclusiva que ofrecerá resultados en tiempo real, marcadores, calendarios, tablas de posiciones y muchas sorpresas y premios.

Más de la Megacobertura de Emisoras Unidas

Asimismo, se lanzarán podcasts, video podcasts, trivias, quinielas y concursos interactivos, generando cercanía entre los fanáticos y las marcas. Con más de 10 millones de seguidores en sus comunidades digitales, Emisoras Unidas refuerza su papel como líder en multiplataformas.

Con lo anterior, abre un espacio de interacción y entretenimiento que combina lo mejor de la radio tradicional con la inmediatez del mundo digital. El evento también sirvió como escenario para presentar los paquetes publicitarios en radio y digital, diseñados para diferentes presupuestos, con el fin de garantizar la máxima visibilidad para las marcas.

Los asistentes disfrutaron de una velada llena de entusiasmo, innovación y un adelanto de lo que será un universo de emociones y oportunidades.

Con este lanzamiento, Grupo Emisoras Unidas reafirma su compromiso de acompañar a los guatemaltecos en cada momento importante. Más que una cobertura, el Universo Futbol 2026 se posiciona como una experiencia inmersiva que mezcla información, entretenimiento y participación, consolidando a la radio líder del país como el mayor referente en comunicación multiplataforma para audiencias y anunciantes.

