 Tradiciones Guatemaltecas en Polonia: Corpus Christi
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Tradiciones guatemaltecas brillan en Polonia con alfombra de Corpus Christi y exposición de Semana Santa

Las tradiciones guatemaltecas siguen cruzando fronteras. En Polonia, una alfombra y una exposición fotográfica sobre las celebraciones en Guatemala están sorprendiendo a cientos de visitantes y acercando la cultura chapina al público europeo.

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Exposición de Guatemala en Polonia, Redes sociales
Exposición de Guatemala en Polonia / FOTO: Redes sociales
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Las tradiciones religiosas y culturales de Guatemala continúan ganando admiradores en Europa. Esta semana, en distintas localidades de Polonia, se realizaron actividades inspiradas en la Semana Santa guatemalteca, incluyendo la elaboración de alfombras artesanales y una exposición fotográfica dedicada a una de las celebraciones más emblemáticas de nuestro país.

La actividad más reciente se llevó a cabo en Żórawina, donde fue presentada una alfombra guatemalteca durante las celebraciones de Corpus Christi. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron una colorida creación floral colocada frente a una iglesia de la localidad, despertando curiosidad y admiración entre los asistentes.

La alfombra incluyó figuras religiosas elaboradas con flores y aserrín teñido, siguiendo el estilo tradicional que caracteriza las procesiones y actividades religiosas en Guatemala durante la Cuaresma y Semana Santa.

Tradiciones chapinas llegan a Europa

La actividad formó parte de una gira cultural organizada en Polonia para promover la riqueza artística y espiritual de Guatemala. Además de las alfombras, también se desarrolla una exposición fotográfica sobre la Semana Santa guatemalteca, una tradición reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La muestra reúne imágenes de procesiones, cortejos, alfombras y expresiones religiosas que forman parte de las celebraciones en distintas regiones del país.

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Exposición fotográfica de Semana Santa de Guatemala en Polonia - Redes sociales

Según informó la Embajada de Guatemala en Polonia, la exposición concluyó recientemente una segunda etapa de exhibición tras presentarse en el centro histórico de Wrocław y posteriormente en Żórawina.

En esta última localidad, las fotografías fueron instaladas frente a la histórica Iglesia de la Santísima Trinidad, considerada uno de los monumentos religiosos más representativos de la región de Baja Silesia.

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Exposición fotográfica de Semana Santa de Guatemala en Polonia - Redes sociales

Interés por la cultura guatemalteca

Las actividades han despertado interés entre comunidades locales y visitantes polacos, quienes han podido acercarse a las tradiciones religiosas de Guatemala a través del arte, la fotografía y las alfombras.

En redes sociales, usuarios destacaron el colorido y simbolismo de las creaciones guatemaltecas, mientras que otros celebraron que las costumbres chapinas sean conocidas en otros países.

La Embajada de Guatemala en Polonia explicó que estas iniciativas buscan fortalecer los vínculos culturales y espirituales entre ambas naciones, además de dar a conocer expresiones tradicionales que forman parte de la identidad guatemalteca.

La gira continuará en más ciudades

El recorrido cultural aún no termina. La exposición continuará visitando otras cuatro localidades de Polonia como parte de una gira parroquial organizada junto a distintas arquidiócesis del país europeo.

La próxima parada será en la ciudad de Oława, donde la muestra será instalada junto al monumento dedicado a San Juan Pablo II, una de las figuras religiosas más importantes en la historia de Polonia.

Con ello, Guatemala continúa llevando sus tradiciones más representativas a escenarios internacionales, mostrando al mundo el arte, la fe y la riqueza cultural que caracterizan a la Semana Santa chapina.

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