Accidente de dos camiones en ruta a El Salvador

Un accidente de tránsito se registró este miércoles 12 de agosto en el kilómetro 33 de la carretera hacia El Salvador, en el sector conocido como la "Vuelta del Chilero", donde dos vehículos de transporte pesado colisionaron y volcaron sobre la cinta asfáltica.
Los Bomberos Voluntarios de la 69ª Compañía acudieron al lugar para atender la emergencia y localizaron a tres personas que presentaban golpes leves en distintas partes del cuerpo.
Los socorristas informaron que ninguno de los pacientes requirió ser trasladado a un centro asistencial y solamente se les brindó asistencia en el área.
El percance ocasionó complicaciones en la circulación vehicular, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución por el sector.