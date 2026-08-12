 Accidente de dos camiones en ruta a El Salvador
Nacionales

Dos camiones vuelcan tras colisionar en ruta a El Salvador

El hecho ocurrió en el área conocida como “vuelta del Chilero”.

Compartir:
., Provial
. / FOTO: Provial
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un accidente de tránsito se registró este miércoles 12 de agosto en el kilómetro 33 de la carretera hacia El Salvador, en el sector conocido como la "Vuelta del Chilero", donde dos vehículos de transporte pesado colisionaron y volcaron sobre la cinta asfáltica.

Los Bomberos Voluntarios de la 69ª Compañía acudieron al lugar para atender la emergencia y localizaron a tres personas que presentaban golpes leves en distintas partes del cuerpo.

Los socorristas informaron que ninguno de los pacientes requirió ser trasladado a un centro asistencial y solamente se les brindó asistencia en el área.

El percance ocasionó complicaciones en la circulación vehicular, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución por el sector.

En Portada

Morfin habla del ciberataque a la CC: No hay sistema perfectot
Nacionales

Morfin habla del ciberataque a la CC: "No hay sistema perfecto"

07:49 AM, Ago 12
Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcost
Nacionales

Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcos

11:37 AM, Ago 12
Detienen a presuntos pandilleros implicados en ataque en zona 6t
Nacionales

Detienen a presuntos pandilleros implicados en ataque en zona 6

09:35 AM, Ago 12
EN VIVO: Mira el eclipse solar total de este 12 de agostot
Internacionales

EN VIVO: Mira el eclipse solar total de este 12 de agosto

11:16 AM, Ago 12
Descubre los impresionantes eventos astronómicos de agosto que podrás ver desde Guatemalat
Nacionales

Descubre los impresionantes eventos astronómicos de agosto que podrás ver desde Guatemala

11:12 AM, Ago 12

Temas

Mundial 2026GuatemalaDestacadasFútbolArgentina#ViralesMundial2026FIFANoticias de GuatemalaEstados UnidosEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar