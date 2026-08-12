El desgarrador mensaje de Messi para despedir a su padre

Lionel Messi rompió el silencio varios días después de la muerte de su padre, Jorge Messi, y lo hizo con un extenso y emotivo mensaje publicado en su perfil de Instagram. El futbolista argentino se había mantenido alejado de las redes sociales tras la pérdida, pero este miércoles decidió compartir públicamente el dolor que atraviesa y recordar la profunda relación que mantuvo con su papá desde sus primeros años de vida.
En su despedida, Messi reveló que la salud de Jorge se había complicado justo antes del Mundial y recordó cuánto deseaba su padre verlo disputar aquel torneo. El delantero explicó que, pese a la difícil situación familiar, decidió competir con la esperanza de avanzar lo suficiente para que Jorge pudiera acompañarlo en algún momento. "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste", escribió el argentino, dejando en evidencia el peso emocional que tuvo aquella competencia.
Lionel Messi quería ganar el Mundial por su papá
Messi también contó que después de cada partido esperaba recibir el mensaje de su padre y que, con el paso de los encuentros, comenzó a comprender que la situación era mucho más delicada de lo que quería aceptar. Aun así, mantuvo el objetivo de llegar hasta el final para darle la oportunidad de verlo jugar. Argentina alcanzó la final pero terminó cayendo 1-0 ante España. "Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva", confesó Messi, al recordar uno de los momentos más importantes de su carrera.
La ausencia de su padre hizo que aquel título tuviera también un componente de tristeza para el capitán argentino. Según relató, cuando regresó a casa, Jorge incluso creía que Argentina había perdido la final en la tanda de penales. El futbolista lamentó que ya no pudieran conversar sobre todo lo ocurrido durante aquel Mundial y reconoció que quedó pendiente una charla que nunca llegó. "Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo", expresó Messi al recordar uno de los consejos que recibió de su padre.
Más allá de la relación entre padre e hijo, Messi destacó el papel que Jorge tuvo en su trayectoria deportiva. Desde pequeño lo acompañó a los entrenamientos, estuvo presente en sus partidos y se convirtió también en su representante. El astro argentino recordó especialmente aquellos años en los que su padre hacía todo lo posible por estar cerca de él, incluso después de sus jornadas laborales. "Fuiste papá, amigo y representante", escribió, resumiendo en pocas palabras la importancia que tuvo Jorge en cada etapa de su vida.
El mensaje también dejó una de las confesiones más fuertes de Messi. El futbolista reconoció que no sabe cómo será su vida sin su padre y que incluso tiene dudas sobre cuánto tiempo continuará vinculado al fútbol. "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir", admitió. La frase refleja el enorme vacío que deja Jorge en su vida y muestra hasta qué punto la relación entre ambos trascendía los terrenos de juego.
Finalmente, Messi aseguró que el recuerdo de su padre seguirá presente, especialmente en la forma en que educará a sus hijos. El argentino prometió transmitirles las enseñanzas que recibió de su familia y mantener viva la figura de Jorge dentro de su hogar. Con un último mensaje cargado de amor y gratitud, cerró su despedida con unas palabras sencillas, pero contundentes: "Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa".