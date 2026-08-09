 Lionel Messi y su familia despiden a Jorge Messi en Rosario
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Lionel Messi y su familia despiden a Jorge Messi en Rosario

Jorge Messi fue despedido en una ceremonia íntima en el cementerio privado El Prado, en Rosario, que permaneció cerrado al público bajo un importante operativo de seguridad.

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Lionel Messi y su familia despiden a Jorge Messi en Rosario - Infobae
Lionel Messi y su familia despiden a Jorge Messi en Rosario / FOTO: Infobae
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Lionel Messi y su familia despidieron este domingo por la mañana a Jorge Messi, padre del astro argentino, quien falleció a los 68 años luego de enfrentar una prolongada enfermedad. El último adiós se realizó en una ceremonia privada en el cementerio El Prado, ubicado en las afueras de Rosario, Santa Fe, ciudad que marcó los primeros pasos del futbolista. El lugar permaneció cerrado al público para preservar la intimidad de la familia y contó con un importante operativo de seguridad.

Messi llegó a Rosario el sábado por la noche procedente de Estados Unidos, acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos. El futbolista del Inter Miami se reunió con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol para acompañarse durante el sepelio. A pesar del carácter privado de la ceremonia, algunos seguidores se acercaron al aeropuerto y al cementerio para expresar su cariño y solidaridad con el capitán de la selección argentina. "Fuerza Leo, te amamos", fue uno de los mensajes que quedó colocado en las inmediaciones de El Prado.

Lionel Messi se despidió de su padre

La despedida de Jorge Messi también trascendió el ámbito familiar y recibió muestras de afecto desde distintos sectores del fútbol argentino. El alcalde de Rosario, Pablo Javkin, expresó sus condolencias a la familia y señaló que las autoridades locales se pusieron a disposición para garantizar el desarrollo de la ceremonia. Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que los encuentros de todas las categorías profesionales y juveniles de este fin de semana comenzaran con un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi, mientras que jugadores, entrenadores y árbitros utilizaron un brazalete negro.

Uno de los homenajes más emotivos llegó desde Abanderado Grandoli, el club de barrio donde Lionel Messi comenzó a jugar al fútbol cuando tenía apenas cuatro años. La institución recordó a Jorge como una figura vinculada a los primeros años deportivos de su hijo y compartió una fotografía de aquella época junto a un mensaje de reconocimiento. "Jorge fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club", señaló la entidad, que destacó su papel durante los primeros pasos del niño que posteriormente se convertiría en una de las grandes figuras de la historia del fútbol mundial. La familia Messi vivió así una jornada marcada por el dolor y la intimidad, acompañada por el cariño de Rosario y de numerosos aficionados.

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Lionel Messi junto a sus padres - instagram @leomessi

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