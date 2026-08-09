Idiomas que habla Miss Universo Guatemala 2026

María Adelina Castillo Birba, representante de Sacatepéquez, se convirtió en la nueva Miss Universo Guatemala 2026. La joven será la encargada de llevar el nombre del país al escenario internacional del Miss Universo.
Además de su presencia en los certámenes de belleza, la joven ha llamado la atención por su preparación académica y por una particular habilidad: habla español, inglés y griego.
Cabe destacar que, Castillo tiene 30 años y es médica general con especialidad en Pediatría. Actualmente continúa su formación profesional al cursar una subespecialidad en Cuidados Intensivos Pediátricos, un perfil que la diferencia dentro de la competencia y que refleja su interés por el área de la salud.
Uno de los aspectos que más destaca en el perfil de la nueva Miss Universo Guatemala es su capacidad para comunicarse en tres idiomas. María Castillo habla español, inglés y griego, según el perfil publicado durante la presentación de las 27 candidatas que participaron en la edición 2026 del certamen.
Esta preparación lingüística podría convertirse en una herramienta importante para su participación internacional, especialmente al momento de representar a Guatemala, interactuar con otras candidatas y comunicarse durante las actividades.
Más de la nueva Miss Guatemala
La representante de Sacatepéquez llegó a la competencia con un perfil enfocado en la medicina y la atención de la niñez. Su trayectoria académica como médica y especialista en Pediatría la ha llevado a continuar preparándose en una de las áreas más exigentes de la profesión: los cuidados intensivos pediátricos.
Su coronación ocurrió el 8 de agosto de 2026, después de una gala en la que compitió contra otras 26 candidatas de distintos departamentos y comunidades del país.
Con este triunfo, Castillo se convirtió oficialmente en la nueva Miss Universo Guatemala 2026. La elección de Castillo llega además en un momento de gran expectativa para Guatemala, pues ahora tendrá la misión de representar al país en el certamen internacional Miss Universo.