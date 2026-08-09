 ¿Rhaenyra Targaryen morirá en final de House of the Dragon?
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¿Morirá Rhaenyra Targaryen en el final de temporada de House of the Dragon? La pista que inquieta

El regreso de Fuegosol, el dragón de Aegon II, volvió a encender las teorías sobre el destino de Rhaenyra Targaryen en el final de la tercera temporada.

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Rhaenyra Targaryen , Rhaenyra Targaryen
Rhaenyra Targaryen / FOTO: Rhaenyra Targaryen
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La tercera temporada de House of the Dragon llega a su episodio final con una de las grandes preguntas entre los seguidores de la serie: ¿morirá Rhaenyra Targaryen? Aunque HBO todavía no ha confirmado que la reina tendrá un desenlace trágico en este capítulo, una reciente aparición podría ser una importante pista.

Se trata de Fuegosol, el dragón de Aegon II Targaryen, cuya supervivencia ha llamado especialmente la atención de quienes conocen la historia narrada por George R. R. Martin en Fuego y sangre.  En el libro, esta criatura tiene un papel determinante en el destino de Rhaenyra durante la Danza de los Dragones.

Cabe destacar que la teoría tomó todavía más fuerza debido a una escena de Game of Thrones.  En la serie original, Joffrey Baratheon hace referencia al destino de Rhaenyra y cuenta que la reina fue asesinada por su hermano, o específicamente por el dragón de este, frente a uno de sus hijos.

Ese momento funciona como una especie de adelanto de lo que ocurre en la historia de Fuego y sangre.  Después de perder el control de Desembarco del Rey, Rhaenyra busca refugio en Rocadragón, sin saber que Aegon II ya se encuentra allí.

Más del último capitulo de House of the Dragon

La situación termina convirtiéndose en una de las tragedias más importantes de la guerra civil Targaryen. Sin embargo, esto no significa que Rhaenyra vaya a morir en el final de la tercera temporada.

La adaptación televisiva ha realizado varios cambios respecto al material original y todavía tiene una cuarta temporada confirmada, que será la última de House of the Dragon. Por ello, los acontecimientos de los libros podrían aparecer en otro momento de la serie.

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El regreso de Fuegosol, por lo tanto, puede interpretarse como una señal para los espectadores que conocen el futuro de Rhaenyra, pero no constituye una confirmación de su muerte.

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