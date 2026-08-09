 FIFA cierra filas con Infantino y desafía a sus críticos
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FIFA asegura que nadie cambiará las reglas para sacar a Infantino

Ante la presión de la UEFA y otras confederaciones, la FIFA respaldó a Gianni Infantino y rechazó cualquier intento externo de alterar su presidencia fuera de los estatutos.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: Agencia EFE
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La FIFA salió este sábado en defensa de Gianni Infantino ante las crecientes críticas de algunos sectores del fútbol internacional, entre ellos la UEFA, y advirtió que no permitirá que se impulse ningún movimiento externo o extralegal para modificar la presidencia del organismo al margen de los mecanismos establecidos en sus estatutos. La postura llega en un momento de creciente presión sobre el dirigente suizo-italiano, de 56 años, con las elecciones presidenciales previstas para 2027 en el horizonte. En un comunicado atribuido a su portavoz, el máximo organismo del fútbol mundial aseguró que existe un "esfuerzo concertado y continuo" para debilitar la posición de Infantino y recordó que fue elegido democráticamente el 26 de febrero de 2016 por las 211 asociaciones miembro.

En su pronunciamiento, la FIFA remarcó que Infantino continúa ejerciendo el mandato para el que fue elegido y defendió los procedimientos internos que rigen la elección de su presidente. "La FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del Presidente de la FIFA que sea inconsistente con los Estatutos de la FIFA, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido", señaló el comunicado. La declaración supone un respaldo directo al actual presidente en medio de una disputa institucional que se ha intensificado durante los últimos días y que ha puesto bajo cuestionamiento algunos de los proyectos impulsados durante su gestión.

¿Qué viene para la FIFA?

El conflicto aumentó tras conocerse detalles del proyecto de la FIFA para privatizar parcialmente la gestión de los mundiales mediante la venta del 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial concebida para administrar operaciones comerciales y eventos de la organización, incluida la Copa del Mundo. La iniciativa provocó el rechazo de la UEFA y de otros sectores, hasta el punto de que se cuestionó la continuidad de Infantino al frente del organismo.

Aunque el dirigente renunció a continuar con el proyecto que contemplaba la entrada de inversión privada en determinados derechos comerciales de la FIFA, la UEFA manifestó haber perdido la confianza en él y reclamó garantías de que propuestas similares a FFE no vuelvan a ser planteadas.

Frente a la oposición europea, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha respaldado los procesos establecidos por la FIFA y la gestión de Infantino, mientras que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ya expresó su apoyo a su candidatura para las elecciones de 2027. Las 54 asociaciones africanas representan más de una cuarta parte de los 211 miembros de la FIFA, un respaldo que puede resultar relevante dentro del escenario político que se perfila de cara a los próximos comicios. "La responsabilidad de la FIFA es para con sus 211 asociaciones miembro y con el fútbol de todo el mundo. No permitiremos que nada nos distraiga ni nos aparte de nuestro objetivo de fortalecer la organización, ofrecer resultados a nuestras asociaciones miembro y continuar la labor de hacer que el fútbol sea verdaderamente global", concluyó el organismo.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Agencia EFE

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