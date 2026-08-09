Tragedia: familia fallece en accidente de helicóptero en XV años

Un accidente de helicóptero ocurrido la mañana del sábado 8 de agosto en Alto da Boa Vista, en la zona sur de Río de Janeiro, Brasil, dejó cuatro personas fallecidas. Entre las víctimas se encontraban tres integrantes de una familia colombiana que había viajado al país para celebrar el cumpleaños de una adolescente.
De acuerdo con las primeras informaciones, seis miembros de la familia tenían previsto realizar el viaje en helicóptero. Sin embargo, una adolescente de 15 años permaneció en el hangar junto a sus padres y esperaba abordar un vuelo posterior, que finalmente no despegó.
Entre las víctimas fueron identificadas Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique, de 37, hija de Cubillos; y Sofía Murillo, de 17 años, hija de Wendy y nieta de Rocío. Las autoridades brasileñas continúan con las diligencias para establecer las circunstancias exactas que provocaron el accidente.
El siniestro generó consternación entre familiares y autoridades de Colombia, debido a que tres de las personas fallecidas eran ciudadanas de ese país.
Cancillería colombiana
La Cancillería colombiana expresó sus condolencias y confirmó que el Consulado de Colombia en Río de Janeiro mantiene comunicación con las autoridades locales para acompañar el proceso y brindar asistencia a los familiares de las víctimas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta profundamente el accidente aéreo ocurrido este 8 de agosto en Río de Janeiro, Brasil", señaló la entidad en un comunicado, en el que indicó que, según información preliminar, tres ciudadanas colombianas habrían fallecido.
El Consulado también inició las diligencias correspondientes para apoyar a los familiares y obtener información oficial sobre el caso.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades brasileñas trabajan para determinar qué ocasionó el accidente y esclarecer las condiciones en las que se realizaba el vuelo. El caso permanece bajo investigación.