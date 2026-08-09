Una pelota provocó un accidente en pleno partido en Uruguay

Un insólito episodio se robó parte de la atención durante el encuentro entre Uruguay Montevideo y Paysandú FC, correspondiente a la fecha 13 de la fase regular de la Segunda División del fútbol uruguayo. A los 23 minutos, Richard Núñez, futbolista del conjunto local, despejó una pelota que terminó fuera de los límites del estadio Parque Ancap y llegó hasta la Ruta Gral. Hugo Batalla. Lo que ocurrió después fue tan inesperado como curioso: un automóvil que circulaba por la zona frenó al advertir la presencia del balón y terminó protagonizando un choque.
El particular momento quedó registrado por la transmisión televisiva del partido y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Las cámaras siguieron la trayectoria de la pelota, que dio varios piques hasta abandonar el recinto deportivo y alcanzar la vía ubicada junto al escenario. En ese instante, el conductor de un vehículo reaccionó ante la inesperada aparición del balón y realizó una maniobra que derivó en el accidente. Así, una acción habitual dentro de un partido de fútbol terminó provocando un incidente de tránsito completamente ajeno al desarrollo del encuentro.
Un hecho insólito en el futbol de Uruguay
En cuanto al partido, Paysandú FC comenzó mejor y asumió el protagonismo durante buena parte del primer tiempo. Ezequiel Amaro tuvo una primera aproximación a los seis minutos y poco después Emiliano Arrieta probó con un remate que se marchó por encima del travesaño. Sin embargo, el dominio visitante no se tradujo en demasiadas ocasiones claras. Uruguay Montevideo aprovechó una de sus pocas oportunidades y, a los 38 minutos, Luis Rodríguez controló dentro del área y sacó un potente remate para marcar el único gol de la jornada. En el complemento, Paysandú buscó la igualdad y Luis López estuvo cerca de conseguirla a los 65’, pero su disparo cruzado pasó muy cerca de uno de los postes.
La derrota significó un duro golpe para Paysandú FC, que llegó al compromiso después de encadenar cuatro victorias consecutivas y no pudo sumar en un duelo importante tanto para la tabla de promedios como para la clasificación general. El conjunto dirigido por Julio Fuentes quedó en el duodécimo puesto entre 14 equipos, con 20 puntos, mientras que Uruguay Montevideo ascendió al octavo lugar con 24 unidades. Plaza Colonia lidera la competencia con 31 puntos, seguido por Fénix y Cerrito, ambos con 29. En la próxima jornada, Paysandú tendrá nuevamente un compromiso como visitante y se medirá con Huracán FC, otro rival directo en la lucha por sus objetivos.