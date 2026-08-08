Resultado Antigua vs. Guastatoya, fecha 3 Apertura 2026

El líder del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, el conjunto del Deportivo Guastatoya, que dirige el técnico uruguayo Martín Adrián "Tato" García, visitó esta noche la Antigua Guatemala para medirse al Antigua G. F. C. como parte de la tercera fecha de la fase regular del campeonato mayor guatemalteco. Era la prueba más difícil en lo que va de competencia para el "Pecho Amarillo", que llegó a ese duelo tras triunfos ante Aurora de visitante (0-1) y de local ante Malacateco (4-0).
La primera parte tuvo tres acciones de juego trascendentales, dos de ellas, terminaron por beneficiar a la visita. Al 8, un cabezazo impresionante de José Franco fue atajado formidablemente por Rubén Fernández, quien ahogó el grito de gol. Al 38, fue turno de Oscar Castellanos, quien quedó solo frente al arco, pero su remate potente terminó yéndose por arriba de la portería guastatoyana y de esa forma increíble "Coca" se perdía el gol para el equipo del argentino Mauricio Tapia.
Y el tercer momento fue una mano de Emanuel Yori sobre el final de la parte inicial, que Steb Morales terminó marcando como penal. El cuerpo técnico visitante no pidió la intervención del Football Video Support (FVS). El ejecutor fue Iván Camilo Mora, quien venció a Fernández al 44 para colocar, merecidamente, el 1-0. Con este marcador, se fueron al descanso los equipos.
Expulsión y derrota para Guastatoya
El arranque del segundo tiempo por poco le da el empate a Guastatoya, ya que Víctor Ávalos cabeceó en apenas 27 segundos y el balón pasó cerca del paral de Luis Morán.
En el 48, Denilson Sánchez fue expulsado por falta por detrás a William Fajardo, pero ante dicha decisión, el técnico Martín García solicitó la revisión de la jugada, y el árbitro Morales no cambió decisión y terminó por expulsar al jugador del "Pecho Amarillo".
Con un hombre menos en el campo, Antigua aprovechó y comenzó a presionar, y al 55 logró el 2-0 gracias al tanto de William Fajardo tras un error del portero visitante quien no logró controlar bien el esférico, pero el árbitro anuló la jugada supuestamente por una falta contra el portero. Pero ante tal decisión, Tapia pidió el FVS y luego de la revisión, se determinó que en el inicio de la jugada había existido posición adelantada de Fajardo, por lo que el gol no valía de todas maneras.
Al 64, Antigua liquidó el partido con un gol de William Fajardo, el jugador más importante del partido. El propio Fajardo, exjugador de Mictlán, desaprovechó al 66 una clara oportunidad para firmar su doblete y la goleada.
El 88, Agustín Maziero recibió la segunda amonestación, y por consecuencia la roja. Fue expulsado del partido, pese a la petición de su cuerpo técnico en revisar la jugada en el FVS, la decisión del árbitro no cambió y Antigua cerró el duelo con 10 jugadores.
Con el triunfo, Antigua llega a 6 puntos en dos juegos y es el líder momentáneo a la espera del resultado entre Municipal y Cobán Imperial de este domingo a las 17:00 horas. Por su parte, Guastatoya, que llegó como líder, perdió su primer duelo de la competencia.