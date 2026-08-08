 Raschel Paz sorprende con su nuevo look de despedida
Farándula

Raschel Paz sorprende con nuevo look en su despedida como Miss Universe Guatemala

Raschel Paz regresó a la pasarela que un año atrás la vio convertirse en reina, pero esta vez para cerrar su ciclo como Miss Universe Guatemala.

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Raschel Paz, Foto redes sociales Raschel Paz
Raschel Paz / FOTO: Foto redes sociales Raschel Paz
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Raschel Paz vivió una de las noches más emotivas de su reinado este sábado 8 de agosto. La guatemalteca apareció en el escenario de Miss Universe Guatemala 2026 para despedirse del título que durante el último año le permitió representar al país dentro y fuera de sus fronteras.

La reina saliente hizo una entrada que inmediatamente llamó la atención por dos detalles: el elegante vestido elegido para la ocasión y un cambio de imagen que mostró una faceta diferente de Paz.

Después de lucir durante buena parte de su reinado una cabellera en tonalidades más oscuras, Raschel sorprendió con el cabello visiblemente más claro, un cambio que aportó luminosidad a su rostro y renovó su imagen precisamente para una de las apariciones más significativas de su etapa como Miss Universe Guatemala.

La transformación se complementó con ondas sueltas que enmarcaron su rostro y le dieron movimiento al cabello.

Un vestido digno de su última noche como reina

Para despedirse de la corona nacional, Raschel Paz apostó por un vestido de gala que combinó elegancia y brillo.

La pieza, de silueta ceñida, destacó por sus detalles brillantes y aplicaciones que reflejaban las luces del escenario. El diseño acompañó la figura de la guatemalteca y terminó de construir una imagen sofisticada para su última aparición oficial como reina nacional.

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Raschel Paz - Captura de pantalla

Con la corona sobre su cabeza y la banda de Miss Universe Guatemala, Paz recorrió nuevamente el escenario mientras el público seguía cada instante de su despedida.

La escena tuvo un significado especial: un año antes había vivido allí la emoción de comenzar un nuevo capítulo y ahora regresa para cerrar una etapa que terminó convirtiéndose en una de las más destacadas para Guatemala en los últimos años.

Una despedida acompañada de recuerdos

La organización aprovechó la aparición de Raschel para recordar parte del camino recorrido durante su reinado.

En las pantallas del escenario fueron proyectadas imágenes de su participación internacional, incluida su presentación representando a Guatemala en Miss Universe 2025.

La propia Raschel también compartió en sus historias de Instagram mensajes que comenzaron a dedicarle amigos y seguidores ante el final de su reinado.

Uno de ellos resumió el sentimiento que ha acompañado su despedida: "Hoy no entregas. Dejas un legado. Nuestra Miss Guatemala 2025 por siempre".

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Raschel Paz - Captura de pantalla

La frase fue compartida por Paz mientras se acerca el momento de entregar la corona a su sucesora.

El logro que marcó su reinado

Uno de los capítulos más importantes de la historia de Raschel Paz como reina ocurrió en noviembre de 2025, cuando viajó a Tailandia para representar a Guatemala en la 74 edición de Miss Universe.

La guatemalteca consiguió ingresar al Top 30 del concurso internacional, devolviendo al país a una clasificación después de 15 años.

Su nombre fue anunciado entre las semifinalistas durante la gala celebrada en Tailandia, colocando nuevamente a Guatemala entre las representantes que avanzaron en la competencia.

El logro adquirió todavía mayor importancia debido al tiempo que había transcurrido desde que una representante nacional había conseguido superar el primer corte del certamen.

Fue precisamente esa participación la que volvió a ser recordada durante su despedida en Miss Universe Guatemala 2026.

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