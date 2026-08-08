Tiroteo en Santa Luisa zona 6 deja un muerto y dos detenidos

Las detonaciones de arma de fuego alarmaron a los vecinos y residentes de la 1ª. calle de la colonia Santa Luisa en la zona 6 capitalina, reportaron Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al lugar por el llamado de los lugareños. Al llegar al lugar, los paramédicos constataron que un joven de 25 años estaba herido de bala, pero al hacerle las primeras evaluaciones constataron que ya había fallecido.
Asimismo, el sonido de las balas también alertó a varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes desarrollaban un recorrido de rutina en las cercanías. Al llegar, al área del ataque armado sorprendieron a un adulto y a un menor de edad, presuntos sicarios, que buscaban escapar a bordo de una motocicleta con placas M-049HVW.
Tras varios metros de persecución, desde la colonia Santa Luisa, los policías lograron detener y someter al orden a los principales sospechosos del tiroteo. La aprehendidos fueron copados en la 1ª. avenida y 3ª. calle de la zona 6 capitalina. Tras el operativo, el adulto fue trasladado a un juzgado de turno y el adolescente fue llevado a un juzgado especializado en menores de edad.
Durante el registro, a los dos detenidos se les localizó una pistola calibre 9 milímetros con reporte de robo desde el 16 de enero de 2026 en la zona 10 capitalina. Según detalles de la PNC, ambos aprehendidos son integrantes de la pandilla del Barrio 18.
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Identifican al joven asesinado en Santa Luisa
Bomberos Voluntarios informaron que un familiar que acudió al escenario del crimen identificó al fallecido como Jonatan Ismael Morales Cetino, de 25 años de edad. Los paramédicos cubrieron el cuerpo de la víctima mortal mientras llegaron los peritos del Ministerio Público a realizar las primeras investigaciones.
Según imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, el fallecido vestía un pantalón de color gris y zapatos tenis de color blanco y negro. El cuerpo del fallecido quedó tendido sobre una banqueta y frente al portón de una vivienda del sector.
Por el momento se desconocen las causas del ataque armado que cobró la vida del joven de 25 años. La PNC cercó el escenario del crimen, tras el hecho de violencia en la colonia Santa Luisa.