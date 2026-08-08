Candidatas de Miss Universe Guatemala 2026 deslumbran en gala

Miss Universe Guatemala 2026 avanza hacia sus momentos definitivos. Después de demostrar seguridad y desenvolvimiento durante la presentación en traje de baño, las candidatas regresaron al escenario este sábado 8 de agosto para enfrentarse a otra de las etapas más esperadas de la gala final: el desfile en traje de gala.
La elección y coronación se desarrolla en el Salón 6 del Parque de la Industria, en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, donde 27 mujeres llegaron con el objetivo de convertirse en la sucesora de Raschel Paz y obtener la oportunidad de representar al país en Miss Universe.
Esta vez, la pasarela cambió por completo de estilo. Los trajes de baño quedaron atrás para dar paso a vestidos que destacaron por el brillo, la pedrería, los bordados y diferentes cortes, con los que las aspirantes buscaron proyectar elegancia y personalidad ante los asistentes.
Una pasarela llena de color y brillo
La presentación en traje de gala permitió que cada participante tuviera nuevamente su momento sobre el escenario.
En las imágenes compartidas desde el evento se observan propuestas en diferentes tonalidades, desde vestidos dorados y plateados hasta diseños en rojo y rosa. Algunas candidatas apostaron por siluetas ceñidas y otras eligieron piezas de mayor volumen, caudas y detalles que resaltaban bajo las luces del escenario.
Más allá de la elección del vestido, esta etapa representa otra oportunidad para que las concursantes muestren su dominio escénico, seguridad y capacidad para desenvolverse frente al público.
La gala representa la culminación de un proceso que comenzó meses atrás y que durante las últimas semanas llevó a las aspirantes a cumplir diferentes actividades como parte de su preparación. Canal Antigua informó a finales de julio que las candidatas habían entrado en la recta final de preparación antes de la elección del 8 de agosto.
Una noche para mostrar algo más que belleza
Aunque los vestidos de gala son uno de los elementos visuales que más llaman la atención entre los seguidores del certamen, la búsqueda de la próxima Miss Universe Guatemala va más allá de la apariencia.
Durante el proceso de presentación de las 27 aspirantes, la organización ha buscado mostrar los estudios, profesiones, proyectos y causas que representan las concursantes. Entre sus perfiles aparecen intereses relacionados con educación, emprendimiento, salud, inclusión y desarrollo social. La pasarela de gala se convierte así en otra prueba de presencia escénica. La forma de caminar, proyectarse ante las cámaras y conectar con el público cobra especial importancia en una competencia cuya ganadora deberá posteriormente desenvolverse en un escenario internacional.
La gala se vive en el Parque de la Industria
El Parque de la Industria se convirtió este sábado en el centro de atención para los seguidores de los concursos de belleza en Guatemala.
La gran final fue programada para este 8 de agosto y reúne a las 27 aspirantes que superaron el proceso previo hasta alcanzar la noche de elección.
La conducción de la gala está en manos de Gaby Asturias, Brenda Hughes y Kerim Handal, quienes fueron anunciados como los presentadores oficiales de la elección y coronación.