Adelina Castillo, Miss Universe Guatemala 2026, brilla en el certamen

Guatemala tiene nueva reina. María Adelina Castillo, representante de Sacatepéquez, fue coronada este sábado 8 de agosto como Miss Universe Guatemala 2026, luego de una noche marcada por la elegancia, la emoción y una intensa competencia entre 27 aspirantes provenientes de diferentes puntos del país.
Castillo, de 30 años, consiguió imponerse durante la gran final realizada en el Salón 6 del Parque de la Industria, en la Ciudad de Guatemala. La gala reunió a las candidatas que durante las últimas semanas atravesaron un proceso de preparación para demostrar que cuentan con las cualidades necesarias para convertirse en la nueva embajadora de la belleza guatemalteca.
Uno de los instantes más esperados llegó cuando se anunció el nombre de María Castillo como la nueva soberana. La representante de Sacatepéquez recibió la corona que hasta esta noche perteneció a Raschel Paz, cerrando así un ciclo para la reina saliente y comenzando una nueva etapa para Guatemala en el certamen internacional.
Desde ahora, María Castillo tendrá la responsabilidad de representar al país en Miss Universe 2026. La guatemalteca comenzará su preparación para competir contra representantes de numerosos países y territorios, con la misión de continuar posicionando a Guatemala dentro de uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.
¿Quién es María Adelina Castillo?
La nueva Miss Universe Guatemala posee un perfil que combina preparación académica, vocación de servicio y experiencia profesional en el área de la salud.
María Castillo tiene 30 años y representó al departamento de Sacatepéquez durante la competencia nacional. Es médica general con especialidad en Pediatría y actualmente cursa una subespecialidad en Cuidados Intensivos Pediátricos.
Su preparación profesional se convirtió en uno de los aspectos que destacaron dentro de su perfil desde que fueron presentadas oficialmente las 27 aspirantes a la corona.
Castillo también posee habilidades lingüísticas que podrían convertirse en una fortaleza durante su etapa internacional. La nueva reina habla tres idiomas: español, inglés y griego.
Su formación en Pediatría y su actual preparación en cuidados intensivos pediátricos también muestran una faceta distinta de la nueva soberana, cuya carrera profesional está directamente relacionada con la atención y bienestar de los niños.
Una competencia entre 27 candidatas
El camino hacia la corona no fue sencillo. María Castillo llegó a la final junto a otras 26 aspirantes que representaron departamentos, ciudades, regiones y comunidades del país.
Durante la gala, las participantes atravesaron diferentes etapas en las que tuvieron la oportunidad de mostrar su preparación y desenvolvimiento.
Uno de los momentos que más llamó la atención fue la presentación en traje de baño, cuando las candidatas demostraron seguridad y dominio de pasarela. Posteriormente llegó el desfile en traje de gala, que llenó el escenario de brillo, pedrería, colores y diferentes diseños.
Finalmente, fue la representante de Sacatepéquez quien consiguió avanzar hasta el momento definitivo y quedarse con el título.
Raschel Paz se despide de la corona
La elección de María Castillo también marcó el cierre del reinado de Raschel Paz, quien vivió una emotiva despedida durante la gala.
Paz apareció sobre el escenario con un renovado look, luciendo el cabello en una tonalidad más clara y un elegante vestido de gala. Durante su última noche como reina también fueron recordados algunos de los momentos que marcaron su representación internacional.
Raschel deja un importante precedente para su sucesora después de conseguir colocar a Guatemala dentro del Top 30 de Miss Universe 2025, uno de los mayores logros recientes del país dentro de la competencia internacional.
Ahora será María Castillo quien tendrá el desafío de continuar ese camino.