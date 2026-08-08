 Sospechoso de masacre en Villa Canales es detenido
Nacionales

Capturan a sospechoso de participar en masacre donde falleció “La miamor”

El detenido habría participado en el ataque armado que dejó siete fallecidos, incluyendo a una influencer identificada como Lamiamor.

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Durante el operativo decomisaron el vehículo que supuestamente se uso en la masacre de Villa Canales., PNC de Guatemala.
Durante el operativo decomisaron el vehículo que supuestamente se uso en la masacre de Villa Canales. / FOTO: PNC de Guatemala.
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Cuando se movilizaba en una camioneta tipo SUV, de color rojo, un hombre fue detenido por ser sospechoso de haber participado en un ataque armado que cobró la vida de siete personas en Villa Canales, entre las que figura una mujer conocida como "LaMiamor" en rede sociales. Las diligencias se ejecutaron este sábado, 8 de agosto de 2026, en el asentamiento El Cerrito, zona 7 capitalina, a un costado del Puente El Incienso.

Las autoridades precisaron que el ahora detenido fue sorprendido a bordo de un automóvil con reporte de robo, ya que circulaba con placas alteradas, pero al inspeccionarlo de cerca, confirmaron que el chasis tiene reporte de robo con fecha del 21 de marzo de 2026. Precisaron que el vehículo portaba las placas particulares 116 FWH, pero las que le correspondían eran las placas particulares 107 LHJ.

La PNC indicó que las acciones se realizaron en seguimiento al ataque armado que dejó varios muertos y heridos en Villa Canales. Asimismo, explicaron que como resultado de esas acciones "se reporta un primer capturado que presuntamente podría estar vinculado a estos hechos negativos, identificado como Miguel Estuardo Méndez Vicente, de 19 años.".

Asimismo, la PNC informó que al detenido no le encontraron licencia para conducir y que la camioneta quedó en poder del Ministerio Público (MP), para las investigaciones pertinentes. La PNC indicó que las acciones se ejecutaron, porque se sospecha que el ahora detenido participó en un hecho en contra de la vida en Boca del Monte.

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Masacre en Villa Canales dejó siete fallecidos

El ataque armado por el que fue detenido Miguel ocurrió en Villa Canales el pasado sábado 25 de julio de 2026. En ese incidente armado falleció María Eugenia Reyes Morales, mejor conocida como "Lamiamor" en la red social Tiktok.

El hecho armado dejó otras seis personas fallecidas, algunas de ellas también con perfil en la referida red social.

Operativo de captura tardó varias horas

Según el reporte de las autoridades de tránsito, el procedimiento para dar con el sospechoso de este ataque armado tardó más de 14 horas, porque se inició el viernes por la noche en este sector. Las acciones en este lugar tuvieron un impacto significativo en el tránsito de la carretera al Atlántico, Calle Martí y Calzada José Milla, aunque estos sectores también estuvieron afectados por accidentes y automotores con desperfectos mecánicos.

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El sospechoso fue enviado a la Torre de Tribunales. - PNC de Guatemala.

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