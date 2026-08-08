Resultado Aurora vs. Comunicaciones, fecha 3 Apertura 2026

Aurora F. C. recibió a Comunicaciones esta tarde (15:00 horas) en el estadio Cementos Progreso, la casa que ambos clubes utilizan para realizar sus duelos de local, pero hoy administrativamente los "Aurinegros" fueron los de casa, lo que significaba que sería un partido de pocos aficionados, pero una decisión tomada con anterioridad, permitió que la afición visitante pudiera tener acceso al gradería, esos sí, con la condición de portar camisas negras, y eso ocurrió, por lo que la asistencia del hincha al escenario deportivo a la zona 6 fue aceptable.
En la grada hubo pasión y entrega por parte de ambas aficiones respecto al aliento a sus equipos, pero en la cancha solo hubo un dominador: Aurora, que al cierre de los primeros 45 minutos daba una paliza futbolística al Comunicaciones del chileno Marco Antonio Figueroa.
Paliza futbolística para Comunicaciones
Comunicaciones comenzó bien. Al 2, ya había anotado por medio de Dewinder Bradley tras asistencia de Dairon Reyes, pero se marcó una posición adelantada y se anuló la jugada.
Pero al 5, una serie de errores en zona defensiva permitieron que Aurora se adelantara en el marcador tras un autogol de Omar Duarte, el cual derivó en una serie de reclamos, que incluyó a Reyes, Robles y el propio Duarte.
El "Albo" tuvo una gran oportunidad de empatar las acciones al 28, con un tiro libre frontal al arco de Liborio Sánchez. Pero la jugada de laboratorio terminó siendo desaprovechada.
Al 31, Nelso Iván García anotó el empate, pero hubo intervención del Football Video Support (FVS) y la jugada quedó anulado por una clara posición adelantada.
Luego, vino Hugo del Cid al 35 para hacer el 2-0 y la sorpresa en la zona 6. Cuando todos pensaban ya en el descanso, apareció Daniel Baján al 45 para firmar el 3-0, y una goleada inesperada para el único hexacampeón del futbol mayor de Guatemala.
Segundo tiempo de expulsiones
Para la segunda parte, Comunicaciones soñó tras el gol de Anderson Ortíz al 55.
Pero luego se ensució el partido. Al 58, expulsado del partido Elsar Martín de Comunicaciones por falta sobre Víctor Urías.
En el 71 hubo doble jugada fuerte, y curiosamente ambos técnicos, Saúl Phillip y Marco Antonio Figueroa pidieron revisión en el FVS. Producto de ello, y tras un extenso análisis, el árbitro Kevin Cacao expulsó a Nelso García de Comunicaciones y a Roger Hernández del Aurora. Para la recta final, Aurora jugaba con 10 jugadores y Comunicaciones con 9.
Aurora terminó ganando el partido y sumó sus primeros tres puntos del Apertura 2026 tras dos derrotas consecutivas en el arranque de la competencia.
Por su parte, Comunicaciones sufre su primera derrota, y deja nuevamente un mal sabor de boca a sus aficionados.
Para la cuarta fecha, Comunicaciones recibirá a Malacateco el sábado 15 de agosto a las 19:00 horas y Aurora visitará a San Pedro el domingo 16 de agosto a las 15:00 horas.