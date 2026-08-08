Guatemala, séptimo lugar de los Juegos Santo Domingo 2026

La delegación de Guatemala cerró este sábado 8 de agosto con una medalla de oro su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, y con ello se posicionó como séptimo lugar del tablero general de medallas, haciendo una participación histórica, la cual estuvo a seis medallas de conseguir el centenar. Asimismo, el equipo guatemalteco en República Dominicana se erigió como la delegación centroamericana más ganadora, lo que representa un paso importante en la lucha regional que se mantiene desde hace varios años.
Este sábado, se disputó el último día de actividad en las justas deportivas centroamericanas y del caribe, y Guatemala logró tres metales gracias a los atletas de atletismo: Maratón y pentatlón moderno.
Primero vino la medalla de plata de María Fernanda Peinado luego de terminar segundo lugar del maratón de marcha femenina.
El segundo metal del día fue gracias a Sofía Cabrera y Sophia Hernández, quienes quedaron en el tercer lugar (medalla de bronce) de los relevos femenino del pentatlón moderno.
Para cerrar la jornada, Guatemala obtuvo el último metal de oro gracias a la pareja conformada por Juan Ochoa y Marcos García, quienes fueron campeones de los relevos masculino del pentatlón moderno.
Guatemala fue séptima en el medallero general
El gran ganador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 fue México, quien sumó 407 metales, de los cuales, 167 fueron de oro.
El subcampeón de los Juegos fue Colombia con 266 metales, 91 de ellos de oro.
El tercer lugar lo ocupó Cuba con 51 oros, 48 platas y 56 bronces para un total de 155 metales.
Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico ocuparon las casillas cuatro, cinco y seis, respectivamente.
En el séptimo sitio apareció Guatemala con un total 94 medallas, divididas en 18 oros, 32 platas y 44 bronces. De esos 18 oros, el tiro fue el deporte que más aportó al podio ya que subió cuatro veces a cantar el Himno Nacional de Guatemala.
El top 10 se cierra con las delegaciones, Panamá, Trinidad y Tobago, y, El Salvador, en el octavo, noveno y décimo lugar, sucesivamente.
Guatemala fue la delegación centroamericana con más metales ganados y eso la hace ser la mejor de istmo.
El siguiente reto para los chapines dentro del ciclo olímpico serán los Juegos Panamericanos Lima 2027, los cuales se realizarán entre el 23 de julio al 8 de agosto del próximo año.