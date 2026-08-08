 Real Madrid derrota al Ferencvaros en partido amistoso
Deportes

Real Madrid supera al Ferencvaros en su segundo amistoso de pretemporada

Los merengues vencieron al Ferencvaros con goles de Mario Rivas y Carlos Espí, en un duelo que también marcó el debut de Bernardo Silva y el regreso de Vinícius.

Compartir:
Carlos Espí anotó su primer con con la camiseta del Real Madrid - EFE
Carlos Espí anotó su primer con con la camiseta del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Real Madrid sumó su primera victoria de la pretemporada tras imponerse por 1-2 al Ferencvaros en el Ferencvaros Stadion de Budapest, en un amistoso que sirvió a José Mourinho para seguir afinando la preparación de su plantilla. El conjunto blanco, que estrenó su segunda equipación de color verde oscuro, afrontó el compromiso ante un rival con mayor ritmo competitivo, pues el equipo húngaro ya había disputado siete partidos oficiales entre las eliminatorias de la Liga Europa y el inicio de su campeonato doméstico.

El conjunto madridista asumió el control de la pelota desde los primeros minutos, aunque algunas imprecisiones en la salida permitieron al Ferencvaros acercarse al área defendida por Lunin. Sin embargo, las oportunidades locales no llegaron a convertirse en ocasiones de verdadero peligro. El Madrid también tuvo dificultades para encontrar espacios ante el orden defensivo de su rival, mientras Güler se mostró especialmente activo y Endrick buscó el gol con diferentes recursos. La recompensa llegó antes del descanso, cuando Mario Rivas aprovechó un preciso centro de Alexis Ciria para adelantar a los españoles con un certero cabezazo.

Debuts y reencuentros en el Real Madrid

Mourinho realizó seis modificaciones tras el descanso y dio protagonismo a varios futbolistas, entre ellos Bernardo Silva, quien debutó con la camiseta del Real Madrid. También probó la pareja de centrales formada por Rüdiger y Huijsen, además de conceder minutos a Carlos Espí y a Vinicius. Los cambios tuvieron un efecto inmediato y el Madrid amplió su ventaja gracias a Espí, que culminó una jugada iniciada por Fede Valverde con un remate tras recibir el balón dentro del área. El Ferencvaros, sin embargo, reaccionó rápidamente y Kenan Kodro, delantero español nacionalizado bosnio y con pasado en varios clubes españoles, marcó para reducir la diferencia.

En el tramo final, el desgaste comenzó a hacerse evidente en el conjunto madridista, que perdió presencia en campo contrario y optó por administrar la posesión para evitar que el equipo húngaro encontrara espacios. El Ferencvaros ganó precisión con el balón y buscó el empate, pero el Real Madrid mantuvo el orden suficiente para conservar el 1-2 hasta el pitido final.

Con este resultado, el equipo de Mourinho continúa avanzando en su preparación y afrontará su próximo compromiso amistoso el miércoles 12 de agosto, cuando se mida al Deportivo de La Coruña en el Trofeo Teresa Herrera.

Foto embed
Mario Rivas, canterano del Real Madrid, anotó ante el Ferencvaros de Hungría - Agencia EFE

En Portada

Adelina Castillo se corona Miss Universe Guatemala 2026 y representará al país ante el mundot
Farándula

Adelina Castillo se corona Miss Universe Guatemala 2026 y representará al país ante el mundo

10:16 PM, Ago 08
Capturan a sospechoso de participar en masacre donde falleció La miamort
Nacionales

Capturan a sospechoso de participar en masacre donde falleció "La miamor"

04:43 PM, Ago 08
Pentágono publica 41 nuevos archivos y videos sobre ovnist
Internacionales

Pentágono publica 41 nuevos archivos y videos sobre ovnis

03:17 PM, Ago 08
Apertura 2026: Antigua vence a Guastatoya y es líder parcialt
Deportes

Apertura 2026: Antigua vence a Guastatoya y es líder parcial

08:56 PM, Ago 08
Fallece el cantante guatemalteco Herman May Velásquez t
Farándula

Fallece el cantante guatemalteco Herman May Velásquez

10:21 PM, Ago 08

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaNoticias de GuatemalaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar