 Futbol mundial se solidariza tras la muerte de Jorge Messi
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El futbol mundial se solidariza con Lionel Messi tras la muerte de su padre

Clubes y organismos del futbol expresaron sus condolencias a Lionel Messi tras la muerte de su padre, entre ellos el Real Madrid, que también se solidarizó con el argentino.

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Lionel Messi junto a sus padres - instagram @leomessi
Lionel Messi junto a sus padres / FOTO: instagram @leomessi
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Pocas veces el mundo del fútbol muestra una unidad tan evidente como cuando una figura vinculada a este deporte pierde la vida. Ese ha sido el caso tras el fallecimiento de Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, quien murió la madrugada de este sábado, a los 68 años, en el Sanatorio Centro de Rosario. La noticia provocó una inmediata ola de mensajes de solidaridad y condolencias hacia la familia del astro argentino.

Desde Argentina y distintos puntos del mundo, clubes, federaciones y organismos relacionados con el fútbol expresaron su pesar por la partida de Jorge Messi. El FC Barcelona, Newell's Old Boys, Rosario Central, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Argentina, la Liga Francesa, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, entre otras instituciones, utilizaron sus canales oficiales para acompañar a Lionel Messi y a sus seres queridos en este difícil momento.

El Real Madrid también se pronuncia por el fallecimiento de Jorge Messi

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del Real Madrid, histórico rival de Lionel Messi durante buena parte de su carrera. El conjunto español dejó de lado cualquier rivalidad deportiva para mostrar su lado más institucional y humano. "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", expresó la institución.

Mientras las muestras de apoyo continúan llegando, Lionel Messi emprendió su regreso a Rosario desde Estados Unidos para despedir a su padre y acompañar a su familia. El capitán de la Selección Argentina se encontraba con el Inter Miami, a pocas horas de disputar un nuevo compromiso frente a Monterrey por la Leagues Cup 2026. En medio de la competencia y los compromisos profesionales, el fútbol quedó momentáneamente en segundo plano para acompañar a Messi en uno de los momentos más dolorosos de su vida.

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Lionel Messi junto a su familia - instagram @leomessi

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