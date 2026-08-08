Thiago Almada, fichaje más caro de la liga argentina

River Plate acordó este 8 de agosto de 2026 el fichaje de Thiago Almada, procedente del Atlético de Madrid, en una operación que, de acuerdo con medios especializados, estaría valorada en 23 millones de dólares. Aunque los clubes no hicieron públicos los detalles económicos del acuerdo, la cifra convertiría al mediocampista argentino en el traspaso más caro en la historia de la liga argentina, superando ampliamente las inversiones realizadas en los últimos años.
La incorporación de Almada vuelve a demostrar el fuerte poderío económico de River en el mercado de pases. El conjunto de Núñez ya había protagonizado algunas de las operaciones más importantes del fútbol argentino, entre ellas la llegada del colombiano Kevin Castaño, por unos 16 millones de dólares en mayo de 2025. Sin embargo, poco más de un año después, el mediocampista perdió protagonismo y el club trabaja en la búsqueda de un nuevo destino para el futbolista. En julio de 2026, además, River sumó a Ángel Correa, procedente de Tigres de México, en una operación cercana a los 15 millones de dólares.
River hace fuerte inversión en su plantel
Con la llegada de Almada, River vuelve a establecer un nuevo récord de inversión y coloca al futbolista en la cima de un ranking dominado ampliamente por el club de Núñez. La operación por el exjugador del Atlético de Madrid supera incluso el desembolso realizado por Castaño y deja detrás a otros movimientos de gran impacto, como los de Lucas Pratto, Juan Román Riquelme y Esequiel Barco. El nuevo fichaje se suma así a una política de incorporaciones de alto costo que busca reforzar al equipo con figuras de jerarquía.
Los 10 fichajes más caros del fútbol argentino:
- 1. Thiago Almada — River Plate — US$ 23 millones
- 2. Kevin Castaño — River Plate — US$ 16 millones
- 3. Ángel Correa — River Plate — US$ 15 millones
- 4. Lucas Pratto — River Plate — US$ 14 millones
- 5. Juan Román Riquelme — Boca Juniors — US$ 14 millones
- 6. Esequiel Barco — River Plate — US$ 11 millones
- 7. Alan Velasco — Boca Juniors — US$ 10 millones
- 8. Sebastián Driussi — River Plate — US$ 10 millones
- 9. Rodrigo Villagra — River Plate — US$ 10 millones
- 10. Diego Maradona — Boca Juniors — US$ 10 millones