Famoso presentador muere en vivo durante su nuevo programa

La industria del entretenimiento argentino está de luto tras la muerte del conductor y músico Pablo Balario, de 49 años, quien sufrió una descompensación mientras realizaba la transmisión en vivo del estreno de su nuevo programa.
El hecho ocurrió el lunes 3 de agosto, durante la primera emisión del espacio que Balario conducía para la plataforma de streaming Comadreja TV, proyecto que había impulsado en los últimos meses. Según medios argentinos, el presentador llevaba aproximadamente una hora y media al aire cuando comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció.
Ante la emergencia, Balario recibió asistencia y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.
La noticia causó impacto entre sus seguidores y colegas, especialmente porque ocurrió durante el estreno de un proyecto profesional en el que había puesto gran parte de su esfuerzo durante los últimos meses.
Comadreja TV confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales, donde dedicó un mensaje de despedida al conductor y destacó su trayectoria y la pasión que mostraba en cada uno de sus proyectos.
Pablo fue un líder nato, apasionado por lo que hacía. Tenía el don de impulsar a los demás y de hacer brillar todo aquello que tocaba", señaló el canal en su publicación.
¿Quién era Pablo Balario?
Balario desarrolló una trayectoria vinculada al entretenimiento, especialmente como conductor de festivales y programas de streaming, además de su faceta como músico. En los últimos meses había concentrado sus esfuerzos en el lanzamiento de Comadreja TV, con el objetivo de desarrollar nuevos contenidos para la audiencia digital.
Hasta el momento, los reportes sobre su fallecimiento señalan que sufrió una descompensación durante la transmisión, pero no se ha informado públicamente una causa médica específica de su muerte.
Su partida deja consternados a familiares, amigos, colegas y seguidores, quienes han expresado sus condolencias a través de las redes sociales.