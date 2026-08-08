 Osa devora a dos personas en venganza por su cría
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IMÁGENES FUERTES | Osa devora brutalmente a dos personas que mataron a su cría

Osa ataca y mata a dos hermanos tras la muerte de su osezno.

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Imagen con fines ilustrativos. , Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay
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Una osa atacó a tres hermanos en el distrito de Kanker, en Chhattisgarh, India, dejando dos muertos y un tercero gravemente herido. El hecho ocurrió el pasado 5 de agosto y provocó alarma entre los habitantes de la zona.

Según pobladores, el ataque habría ocurrido después de que los hermanos mataran a un osezno. La versión ha generado conmoción, aunque las autoridades aún investigan las circunstancias que desencadenaron la agresión.

Testigos grabaron parte de la escena, mientras la osa permanecía cerca de las víctimas. Las imágenes posteriormente fueron difundidas en redes sociales y causaron impacto entre los usuarios.

Pobladores habrían matado a la osa 

Un funcionario ambiental confirmó que el animal atacó a tres personas y que dos de ellas murieron. La tercera víctima sobrevivió, pero sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial.

Tras el ataque, residentes de la comunidad localizaron a la osa y, de acuerdo con reportes locales, la mataron a golpes.

El caso permanece bajo investigación para determinar qué ocurrió antes del ataque y establecer si la muerte de la cría estuvo relacionada con la reacción del animal.

El caso ha causado impacto en redes sociales, donde las imágenes relacionadas con el ataque se han difundido ampliamente.

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