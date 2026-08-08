Gianni Infantino gana aliados en plena crisis de la FIFA

Gianni Infantino cerró una de las semanas más complicadas desde que asumió la presidencia de la FIFA con un panorama que comienza a ofrecerle algo de oxígeno. El dirigente suizo recibió una fuerte ola de críticas, encabezada por la UEFA, tras su proyecto de crear FIFA Forward Enterprise y avanzar hacia un modelo de gestión que generó preocupación entre distintas federaciones. Sin embargo, a siete días de dar marcha atrás a su iniciativa y después de ofrecer disculpas por los errores cometidos, Infantino encontró respaldo en sectores importantes del fútbol mundial, entre ellos la Confederación Africana de Fútbol (CAF), además de países como Argentina y México, referentes de Conmebol y Concacaf.
La crisis llevó a la FIFA a convocar un comité en Rabat el pasado miércoles, mientras Infantino y el secretario general de la organización, Mattias Grafström, enviaron una carta a las 211 asociaciones miembro para pedir comprensión y comprometerse a evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Las disculpas del presidente parecen haber contribuido a calmar parte de las tensiones, aunque la UEFA mantiene una postura frontal. La confederación europea reiteró que ha perdido la confianza en Infantino, mientras figuras como Luis Figo han reclamado su salida y Javier Tebas, presidente de LaLiga, cuestionó duramente la gestión del dirigente y el respaldo que le brinda el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.
Infantino encuentra respaldo en algunas federaciones
En medio de este escenario, Conmebol adoptó una posición que puede resultar determinante para el futuro político de Infantino. La confederación sudamericana, presidida por Alejandro Domínguez, evitó respaldar cualquier procedimiento que se aparte de los mecanismos institucionales establecidos por la FIFA. Aunque el mensaje no constituye una adhesión explícita al dirigente suizo, sí representa un importante respaldo indirecto de cara a las elecciones.
A esto se suman las manifestaciones de apoyo de Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, así como el respaldo de México y de la CAF, lo que permite a Infantino conservar una base política relevante pese al distanciamiento con la UEFA y las críticas provenientes de sectores de Asia y del mundo árabe.
La elección presidencial de la FIFA está prevista para el 18 de marzo de 2027, durante el Congreso ordinario que se celebrará en Rabat. Cada una de las 211 asociaciones dispone de un voto y la elección se realizará mediante sufragio secreto, por lo que el peso político no depende del tamaño o la capacidad futbolística de cada país. La UEFA cuenta con 55 votos, África con 54, Asia con 46, Concacaf con 35, Oceanía con 11 y Conmebol con 10. Infantino aspira a convertir el respaldo que todavía conserva en una mayoría suficiente para mantenerse en el cargo. Aunque la crisis ha debilitado su relación con algunos de los principales actores del fútbol internacional, los apoyos que ha conseguido en las últimas horas parecen haber frenado, al menos por ahora, la posibilidad de que el vendaval termine convirtiéndose en una amenaza directa para su reelección.