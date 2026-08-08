Ataque armado deja 2 muertos en Villalobos III, Villa Nueva

La tranquilidad de la noche quedó interrumpida por un ataque armado que tuvo lugar en la colonia Villalobos III, de la zona 12 de Villa Nueva, reportaron los Bomberos Municipales la mañana de este sábado, 8 de agosto de 2026. Los cuerpos de rescate recibieron varios llamados de emergencia, reportando un tiroteo en el lugar, por lo que de inmediato despacharon ambulancias y paramédicos al lugar.
Cuando los rescatistas llegaron al área, confirmaron que en el lugar dos cuerpos yacían en el suelo con varias perforaciones de arma de fuego. Al hacer las evaluaciones pertinentes, los paramédicos confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales, por lo que solicitaron el apoyo de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público para los trámites de rigor.
Según las imágenes compartidas por los cuerpos de socorro, el ataque armado ocurrió en uno de los callejones del sector de la colonia Villalobos III, frente a varias motocicletas que estaban estacionadas. Por el momento se desconocen las razones del incidente armado, al lugar acudieron varios investigadores para establecer las razones del hecho de violencia.
Después de confirmar el deceso de las dos personas, los cuerpos de socorro cubrieron sus cuerpos con mantas y lamentaron el hecho armado. Posteriormente, los rescatistas permanecieron en el área, esperando los procedimientos para identificar a las víctimas mortales.
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Ataque armado y masacre en Nuevo Texcuaco
Los cuerpos de socorro reportaron al menos cuatro ataques armados más, en uno de ellos, los Bomberos Voluntarios reportaron la muerte de cuatro personas en la colonia Nuevo Texcuaco, del municipio de La Gomera, departamento de Escuintla. Además, informaron que una quinta persona quedó herida, por lo que fue trasladada a un hospital en la localidad.
Asimismo, los rescatistas añadieron que fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas, en la colonia San Miguelito, de la zona 1 de Villa Nueva. Los cuerpos de rescate informaron que los muertos estaban envueltos en sábanas, por lo que las autoridades iniciaron investigaciones en este caso.
Ataque armado en Mixco
En otro reporte, rescatistas informaron que una mujer de 19 años murió luego de que desconocidos le dispararan mientras conducía su vehículo en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, en el área del municipio de Mixco, según los Bomberos Voluntarios.