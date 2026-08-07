 Sobreseimiento a favor de Julio Miranda en caso La Línea
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Caso La Línea: Dictan sobreseimiento a favor de Julio César Miranda

El empresario era señalado de dos delitos.

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Julio César Miranda, señalado en el caso La Línea, en audiecia el viernes 7 de agosto de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Julio César Miranda, señalado en el caso La Línea, en audiecia el viernes 7 de agosto de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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En el Juzgado de Mayor Riesgo "B" se desarrolló este viernes, 7 de agosto, la audiencia de etapa intermedia de Julio César Emmanuel Miranda González, señalado dentro del caso de supuesta defraudación aduanera conocido como "La Línea".

El juez Eduardo Orozco analizó los argumentos expuestos por las partes del proceso y resolvió el sobreseimiento a favor de Miranda González, quien era señalado de los delitos de casos especiales de defraudación aduanera y cohecho activo.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, un grupo de empresarios, incluido Miranda, habría estado involucrado en acciones irregulares que incluían la creación de empresas fraudulentas, la usurpación de nombres de compañías y personas reales con el fin de obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT). De esta manera aparentemente era ingresada la mercadería de manera irregular al país.

Las autoridades hicieron mención del uso de supuestas "empresas de papel" que no aparecían registradas, además de que la mayoría eran viviendas o negocios que no tenían relación con la importación de mercancía.

Caso La Línea

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) del Ministerio Público (MP) presentaron el 16 de abril de 2015 el caso La Línea, que evidenciaba acciones de defraudación aduanera que involucraban a funcionarios, empresarios y particulares.

Debido a esa trama de corrupción los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, al igual que otras 27 personas, fueron condenados tras ser hallados culpables de diferentes cargos.

Las investigaciones iniciales revelaban acciones irregulares en el manejo del sistema aduanero y poco a poco se fueron revelando detalles hasta alcanzar al entonces presidente de la república y la vicepresidenta, que inicialmente se pronunciaron para apartarse de las irregularidades.

Con base en las investigaciones, la CICIG y la FECI, entonces a cargo de Juan Francisco Sandoval, describían a Pérez y Baldetti como los cabecillas de una estructura criminal dedicada a la defraudación tributaria. También se tenía una alta implicación de Juan Carlos Monzón Rojas, quien ejercía como secretario privado de la Vicepresidencia.

Este escándalo de corrupción llevó a que, en septiembre de 2015, Pérez renunciara presentara su renuncia al cargo de presidente para hacerle frente a las acusaciones que existían en su contra. Esto luego de conocerse que estaba siendo investigado por su presunta implicación en la red delictiva.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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