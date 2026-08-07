Procesan a implicados en crimen en Preventivo de zona 18

Un juzgado resolvió este viernes, 7 de agosto, ligar a proceso penal a los privados de libertad Kesler Amílcar Orellana Hernández y Jorge Mauricio Centeno Colindres, vinculados con un doble crimen ocurrido en el Centro de Detención Preventiva para Varones ubicado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Según el Ministerio Público (MP), se trata de los presuntos responsables de provocar la muerte a Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "el Gorgojo", y su esposa. Las investigaciones del caso continúan en desarrollo.
La Fiscalía presentó durante la audiencia de primera declaración los indicios con los que cuenta para respaldar los señalamientos contra los sospechosos y el juez a cargo consideró que era procedente dictar el auto de procesamiento y seguir con las pesquisas para esclarecer el crimen.
Los reos son señalados de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego de uso civil y portación ilegal de explosivos.
Acerca del crimen
La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó el pasado domingo, 2 de agosto, que ocurrió un incidente en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Anexo B, por lo que se activaron los protocolos de emergencia y se realizó una requisa exhaustiva.
De acuerdo con la entidad, los privados de libertad presuntamente involucrados fueron aislados y puestos a disposición de la justicia por la Policía Nacional Civil para enfrentar un nuevo proceso.
Como resultado del incidente fallecieron el Ortiz Romero, señalado por las autoridades como presunto integrante de la Mara Salvatrucha, y su esposa. Mientras tanto, un guardia penitenciario resultó herido al responder al ataque que se originó.
Según los reportes de las autoridades, alias "el Gorgojo" fue capturado en febrero de 2024 por conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para el asesinato y asociaciones delictivas.
Las autoridades lo vinculan con una organización dedicada a la venta de droga, asesinatos y varias desapariciones de hombres, mujeres y menores de edad y posible integrante del Cartel del Gallito.
La DGSP indicó que en ese momento que estaba colaborando plenamente con la investigación y que no daría más detalles para no afectar el proceso de investigación.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7