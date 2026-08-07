APG celebra libertad de exdirigentes de 48 Cantones

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) expresó su satisfacción por el cese de la prisión preventiva contra los dirigentes comunitarios Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exintegrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes permanecieron 16 meses en prisión preventiva y ahora enfrentarán el proceso judicial bajo medidas sustitutivas y libertad condicional.
A través de un comunicado de prensa emitido este viernes, 7 de agosto, la APG afirmó que ambos líderes fueron objeto de una criminalización tras encabezar las manifestaciones en defensa de los resultados electorales de 2023, la democracia y el Estado de Derecho. La organización destacó que la decisión judicial representa un reconocimiento al debido proceso y a las garantías constitucionales.
El gremio periodístico también celebró la resolución de la Corte de Constitucionalidad que dejó en firme la libertad y las medidas sustitutivas otorgadas al periodista José Rubén Zamora, luego de que el Ministerio Público desistiera de la apelación con la que buscaba revocar su excarcelación. Según la APG, esta decisión fortalece las garantías para que el fundador de elPeriódico continúe enfrentando sus procesos judiciales fuera de prisión.
Llamado a seguir procesos en apego a la ley
En su pronunciamiento, la APG sostuvo que "defender la democracia y exigir el respeto a la voluntad popular jamás será un delito", al tiempo que pidió que las siguientes etapas de ambos procesos se desarrollen con estricto apego al debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas.
Finalmente, la organización reiteró su preocupación por el uso de la prisión preventiva y la persecución penal contra periodistas, líderes sociales y voces críticas, señalando que estas prácticas afectan las bases democráticas del país. Asimismo, hizo un llamado a garantizar la independencia judicial, la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica en Guatemala.