Jennifer López y Marc Anthony: Sus Hijos idénticos a ellos

Jennifer López disfruta de unas vacaciones de verano en Italia junto a sus hijos mellizos, Emme y Max, quienes tienen 18 años y están a punto de entrar a la universidad.
Durante su estancia en Europa, la artista compartió una galería de fotos en Instagram y Facebook donde se le ve tanto sola como en compañía de sus hijos, mostrando momentos cotidianos y familiares.
Una de las imágenes que más llamó la atención de sus seguidores es un retrato de Emme. En la foto, capturada aparentemente por la propia JLo, se aprecia a la joven con el cabello corto, sin maquillaje y con una perforación en la nariz.
Si bien algunos usuarios han señalado que Emme y Max también comparten rasgos con su padre, Marc Anthony, la mayoría se enfocó en la sorprendente semejanza de Emme con una joven Jennifer López.
Frases como "Es la cara de Jennifer en su juventud" y "¡Se parece a JLo!" se multiplicaron, consolidando la percepción de que Emme es un reflejo de su madre.
Emme y Max, nacidos el 22 de febrero de 2008 en Long Island, Nueva York, son fruto del matrimonio entre Jennifer López y el reconocido cantante de salsa Marc Anthony.
Aunque los adolescentes no suelen estar en el ojo público, su presencia junto a su madre en estas vacaciones ha vuelto a captar la atención de los medios y sus seguidores.
Jennifer López y Marc Anthony estuvieron casados desde 2004 hasta 2014, aunque anunciaron su separación en 2011. El proceso de divorcio se extendió por tres años debido a la negociación de diversos acuerdos.
La identidad de Emme
Más allá de su parecido con su famosa madre, Emme ha sido noticia en el pasado por su identidad de género. Jennifer López ha compartido públicamente que su hija Emme se identifica como una persona no binaria.
Esta identidad, según explica la organización Amnistía Internacional, significa que "su identidad de género no se limita a las categorías tradicionales de hombre o mujer".
Recientemente, la prensa estadounidense reportó que Emme ahora se presenta con el nombre de Oskar. Esta información trascendió después de que la joven se graduara de la secundaria, marcando un nuevo capítulo en su vida personal y pública.
La apertura de Jennifer López al hablar sobre la identidad de Emme ha sido un punto importante para la visibilidad de las identidades no binarias en el ámbito público.